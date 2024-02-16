Достопримечательности в Санья за новогодние каникулы посетили более 700 тыс. человек

Более 700 тыс. человек посетили достопримечательности курортного города Санья в южной китайской провинции Хайнань за три дня праздников по случаю Нового года по лунному календарю (наступил в ночь на 10 февраля). Об этом говорится в заявлении правительства города.

Как указывается в документе, в преддверии Нового года по лунному календарю (Праздник весны, по-китайски - Чуньцзе) жители и гости курорта посещали достопримечательности и живописные места: с 9 по 11 февраля там побывали свыше 700 тыс. человек, среди которых местные жители, а также китайские и иностранные туристы.

Многие отдыхающие посетили городской прибрежный парк "Тянья хайцзяо" ("Край света"), где были организованы тематические мероприятия. В первый день нового года по лунному календарю - 10 февраля - люди поднимались в горы, посещали парк "Лухуэйтоу" ("Олень, поворачивающий голову") и парк "Фэнхуанлин" (гора Феникс). Поскольку наступивший год по лунному календарю проходит под покровительством Зеленого Деревянного Дракона, жители и гости города отправились в "тур по драконьим местам" - посещали достопримечательности курорта, в названии которых есть иероглиф "дракон".

Еще одним местом притяжения туристов стал океанический парк "Хайчан", также известный как "Город фантазий". На его территории расположено колесо обозрения "Глаз города Санья", высота которого достигает 88 м. В преддверии нового года администрация парка обновила подсветку аттракциона: в праздничные дни там ежедневно проводятся световые шоу, посвященные году Дракона. На территории самого парка также организована серия тематических новогодних мероприятий, которые привлекают туристов.

В период каникул в городе также проходят различные культурные мероприятия, проводятся выставки, организованы спортивные состязания. Как отмечается в заявлении правительства, новогодние праздники - это "золотое время" для туристического потребления. Проведение различных мероприятий безопасным образом позволит сфокусироваться на потребностях туристов, а также содействовать повышению качества услуг в сфере туризма и развитию туристической отрасли в целом, сказано в заявлении.

Год Зеленого Деревянного Дракона наступил в ночь на 10 февраля, он завершится 28 января 2025 года. Каникулы в материковом Китае продлятся с 10 по 17 февраля.

Туристическая отрасль Хайнаня

К 2025 году власти намерены превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.