Турецкий банк просит с открывших карты россиян местную прописку

Турецкий Denizbank просит россиян, ранее открывших в банке карты, предоставить документы, дающие право на жительство в стране, а также адрес прописки. Рассылки с подобными сообщениями кредитная организация разослала по электронным адресам клиентов.

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Такие действия со стороны банка очень беспокоят туристов. У них этих документов нет – пластик оформляли для того, чтобы расплачиваться за рубежом, а не для жизни в Турции. Россияне опасаются закрытия счетов, так как в последнее время ранее лояльные банкиры отказывают заявителям из РФ в открытии новых карт.

Однако в официальных комментариях кредитная организация убеждает, что новые сообщения – это просто обновление базы данных и санкций бояться не стоит. Тем не менее, что будет с непредоставившими документы на право жительства в стране, не уточняют.

Как сообщила одна из туристок в редакцию TourDom.ru, иногда не спасает и наличие ВНЖ:

«Две недели назад мне закрыли счет в Denizbank, несмотря на прописку и на наличие ВНЖ. Цитирую: “Изменилась политика банка к гражданам РФ – закрыли ваш счет. Но можем заново открыть, положите 5 тыс. долларов”».

Банк уже несколько раз ужесточал требования для клиентов из России. Ранее он увеличивал лимиты, необходимые для открытия счетов, а также ограничивал SWIFT-переводы из-за рубежа.

Новость активно обсуждают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома»: «Кто-то еще продолжает удивляться действиям турецких банков?» Некоторые не видят в его действиях ничего плохого: «Банк просто чистит балласт. Нет 5000 баксов – до свидания. Иметь иностранный счет всегда было дорого».