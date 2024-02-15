Туристы повисли вверх ногами на подвесном мосту и попали на видео

В Китае туристы повисли вверх ногами на подвесном мосту во время экстремальной прогулки и попали на видео. Кадры публикует South China Morning Post.

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Уточняется, что мост длиной 88 метров находится на высоте 36 метров. Перед началом пути туристов предупредили о правилах безопасности и попросили не раскачиваться. Однако путешественники пренебрегли советом инструкторов, из-за чего перевернулись.

На записи видно, как они висят, цепляясь за страховые тросы. Вскоре их благополучно сняли с моста.