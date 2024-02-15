Фотографировать можно, но руки — по швам. Как в КНДР принимают российских туристов

Путешествие начинается

Из аэропорта Владивостока туристы вылетают на самолете государственной авиакомпании КНДР "Air Koryo". Это Ту-154, построенный еще в 1980-х годах, но кажется, что он летает не больше 10 лет: кресла за 40 лет не потерлись, а краска не облупилась. Корейский экипаж приветствует гостей по-русски: "Здравствуйте". Туристы постарше подсказывают молодым, что в кресельных подлокотниках спрятаны пепельницы. При этом курить на борту нельзя, но никто и не пытается — лететь до Пхеньяна всего полтора часа.

Взлет точно по расписанию — без задержек и заминок. Экипаж предупреждает пассажиров о необходимости пристегнуть ремни, отключить телефоны и не использовать в полете фото- и видеотехнику. О последнем правиле команда борта периодически напоминает и во время пути. По местным правилам, первыми выходят из салона люди, сидевшие в хвосте, что все-таки не мешает российским туристам выстраиваться в очередь.

Почти сразу туристам рассказывают о правилах, которые важно соблюдать. Например, нельзя фотографировать военные объекты, людей в форме и тех, кто занят физическим трудом. Запрещается снимать строящиеся здания, даже если фасад уже сделан и идет внутренняя отделка. На вопросы о том, с чем связаны такие ограничения, отвечают коротко: "Нельзя" или "На "нет" и суда нет". Особое значение в КНДР придают фотографированию памятников — бронзовые статуи основателя государства Ким Ир Сена и его сына Ким Чен Ира на холме Мансу можно снимать только в полный рост и анфас, а позировать на их фоне можно лишь смотря прямо в камеру и расположив руки вдоль тела — "по швам".

ТАСС

Вести себя во всех значимых для корейцев местах, которые они согласны показывать гостям, рекомендуют скромно и спокойно. Для местных жителей мемориалы и памятники важны — они напоминают о цене, которую народ заплатил за свою независимость. Возле монументальных памятников высятся небоскребы, квартиры в которых бесплатно выдают педагогам, ученым, работникам других сфер. Проезжая мимо улиц с многоэтажными новостройками, корейские гиды непременно подчеркивают, что квартиры в них принадлежат народу — простым работающим людям.

Город с открытки

Первое место в Пхеньяне, куда попадает приезжий, — аэропорт. В меру современный — с турникетами, рамками и досмотром при помощи ручного сканера. Далеко не все сотрудники аэропорта и таможенной службы КНДР могут объясниться по-английски, так что первая задача туриста — найти русскоговорящего гида. До встречи с переводчиками гостю придется объяснить таможенникам, сколько у него телефонов, есть ли другая техника или бумажные книги.

Сотрудники таможни просматривают ввозимую литературу: пролистывают книги по несколько раз и готовы забрать их, если решат, что в них есть что-то запретное. "Туманность Андромеды" советского фантаста Ефремова их не заинтересовала, а вот книжку Евгения Гришковца отдали только после того, как ее мельком посмотрел переводчик.

ТАСС

Еще одно правило комфортного проезда в страну — никаких эротических материалов, в том числе текстовых описаний в литературе или личных записях, изданий, пропагандирующих западный образ жизни, и иностранных книг о КНДР. Поэтому, собираясь в дорогу, лучше не берите с собой "Лолиту" или путеводитель от западного издания.

По Пхеньяну туристов возят в комфортных автобусах. Скорость движения, по ощущениям, не превышает 40 км/ч. Из окон гости видят улицы небоскребов, которые иногда прерываются зданиями "в народном стиле" — с вогнутыми скатами крыш и перекладинами с разноцветными орнаментами. Большинство значимых для корейцев площадей и мемориалов отличаются монументальностью и строгостью форм. Возле памятников непременно есть площадь, к которой нужно подниматься по лестнице, а перед лестницей — пешеходная зона, вымощенная ровными каменными блоками.

Именно к памятникам, связанным с освобождением Кореи от японского ига (так тут формулируют), приходят молодожены — девушки в национальных платьях и мужчины в костюмах и рубашках с галстуками. Традицией для всех посетителей главных корейских памятников является возложение цветов: купить большие корзины или букеты поменьше можно в небольших киосках у входа на территорию комплексов. Кроме того, монументу Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансу нужно обязательно поклониться.

Вечером в Пхеньяне загораются фонари, включается подсветка зданий, светятся надписи на корейском языке, а на огромных экранах показывают в основном государственную символику и патриотические кадры. Город выглядит сдержанным и оформленным в едином стиле. Виды из окна автобуса похожи на фотографии с открыток. Самая захватывающая панорама открывается с видовой площадки монумента идей чучхе (государственная идеология, созданная Ким Ир Сеном), которая находится на высоте 150 м. Общая высота обелиска — 170 м, 20 из которых — светящийся факел. Фотографировать и снимать на видовой площадке запрещено, за этим следят гиды и сотрудники монумента, которые поднимаются наверх вместе с посетителями.

Подъем на лифте для туристов платный, а на первом этаже гостям КНДР предоставляется первая за день возможность что-то купить — запастись водой, булочками, чаем, приобрести марки, открытки и традиционные вышивки.

Ночная жизнь

Поздним вечером туристов селят в международную гостиницу "Янгагдо" на небольшом острове посреди Тэдонган — главной реки Пхеньяна. Современная обстановка фойе, стеклянные лифты, спускаясь в которых можно любоваться на город, комфортные номера, где гость найдет все необходимое. За ужином постояльцы отмечают вкус традиционного корейского блюда — кимчи — пекинской капусты, засоленной особым способом и настоявшейся в острых специях, и местного пива "Тэдонган", названного в честь реки.

После ужина и покупки сувениров туристов, которые еще не хотят спать, централизованно везут в "пивнушку" — так это заведение называют корейские гиды. По их словам, для местных жителей заведения закрываются в 10 часов вечера, но ради иностранцев, которых в городе не было несколько лет, работу продлят. Местных в баре действительно нет, а на большом экране показывают записи новогодних шоу с российскими артистами. Гиды говорят, что можно включить русское караоке.

В полночь гости заведения шумно радуются наступлению Нового года по лунному календарю, чокаются кружками с корейским пивом, а по телевизору показывают поющего Льва Лещенко — в странах Азии 10 февраля начался год Зеленого Деревянного Дракона.

Также гостям подают несколько видов закусок: хрустящую соломку из жареного картофеля, сосиски с капустой — одно из самых дорогих блюд в заведении, нарезку из сладковатой колбасы и гренки.

Рассчитываться иностранцам нужно в долларах — на выходе из заведения. Обратно в отель гостей вновь отвозит туристический автобус. В шесть утра гиды начинают обзванивать туристов в их номерах, чтобы те не проспали завтрак и выезд.

Небоскребы у моря

Из Пхеньяна российские туристы летят на самолете внутренних корейских авиалиний в аэропорт Кальма у города Вонсан. Добраться туда можно и на автомобиле, но это займет более шести часов. Из Кальмы можно доехать до морского курорта с белым кварцевым песком, где пляжный сезон начинается в мае — июне. Вонсан-Кальмаская туристическая зона включает 17 отелей, 37 гостиниц, 29 магазинов и четырехкилометровый пляж, а вокруг курорта уже установили трамвайные рельсы.

ТАСС

Многоэтажные отели разнообразных и причудливых форм уже построены, нигде не видно следов незавершенного строительства или рабочих. Внутри визит-центра курортной зоны установлены композиции, имитирующие цветущий кустарник, электронные табло и необходимая мебель. На пляже есть скамейки, вазоны и декоративные конструкции из бетона. Всего несколько одноэтажных хижин с крытыми соломой крышами остались между аэропортом и туристическим комплексом, чтобы продемонстрировать стремительное развитие этой территории: от деревянных домиков — к ослепительным небоскребам.

Примерно в часе езды от пляжного курорта на вершине пика Тэхва — на высоте 1 360 м — находится горнолыжный курорт Масикрён. Он объединяет 10 склонов разной сложности общей протяженностью более 17 км с трассами для лыжников и сноубордистов, прокат спортивного оборудования и инвентаря, разнообразные подъемники, каток, бассейн с двумя парными, кафе, ресторан и помещения для переговоров. В четырех корпусах гостиницы одновременно могут разместиться 800 человек.

Номера делятся на три категории в зависимости от цены и потребностей жильцов. В номерах первого класса, кроме спальни с двуспальной кроватью и всем необходимым для комфортного размещения, есть гостиная и две уборных. В семейных номерах — две комнаты, в каждой из которых по две односпальных кровати, несколько шкафов и кухня со шкафами, плитой и раковиной. Номера третьего класса — самые доступные по цене — состоят из одной комнаты с двумя кроватями, письменного стола, телевизора, нескольких шкафов и санузла.

Горничные убирают номера дважды в сутки. Если выйти из номера надолго, вернувшись, можно обнаружить, что разбросанные вещи аккуратно сложены, постель идеально застелена, занавески выровнены, подушки лежат в определенном порядке и даже газета "Голос Пхеньяна" на столе размещена перпендикулярно краю — как при заселении в номер.

Непривычным для российского туриста в КНДР стал и подход к питанию — еду здесь берегут, лишнего в тарелку стараются не накладывать. В шведский стол за обедом или ужином из напитков входит сок, минералка и пиво. За кофе придется доплатить — 1$ за небольшую чашечку растворимого сладкого напитка или 5$ за порцию капучино, латте или американо.

На территории комплекса можно получить разные услуги — от уроков катания на лыжах или сноуборде до стрижки, маникюра и массажа лица, ног или всего тела. Но массаж мужчине будет делать мужчина, а женщину будет массировать женщина. Мужские стрижки и женские укладки в парикмахерской делают, ориентируясь на плакат с рекомендованными прическами: их 30, по 15 для каждого пола. Местных жителей не шокирует внешний вид иностранцев, но сами они приходят в бассейн в закрытых купальных костюмах, а женские купальники украшены оборками — чем-то вроде юбки.

Удивительным для россиян оказался и вольный подход корейцев к курению — пепельницы стоят в холлах, у лифтов, на выходе из ресторанчиков, рядом с диванами в зонах ожидания. Курить нельзя только в номерах. При этом в аэропорту при перелете внутри страны у курильщика непременно отнимут зажигалку: их нельзя перевозить вне багажа.

Словом, разных впечатлений была масса. Уезжая, я поймала себя на мысли, что хотела бы вновь побывать в самобытной стране с многовековой культурой, коммунистическими идеями и независимостью от остального мира.

Ксения Сухих