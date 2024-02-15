В Пекине запустили вертолетные экскурсии к Великой Китайской стене

В Пекине запущены вертолетные экскурсии к Великой Китайской стене
К участку Великой Китайской стены Цзюйонгуань в Пекине был запущен вертолетный тур, позволяющий туристам увидеть объект Всемирного наследия с высоты птичьего полета.
Туристы могут выбрать один из трех маршрутов, вертолеты курсируют с 9:00 до 16:30 каждый день, сообщает правительство района Чанпин. Помимо Цзюйонгуаня, на двух других маршрутах можно полюбоваться видами горных долин, а также гробницами Мин.
Маршруты занимают три, пять и пятнадцать минут, за полеты взимается 298 юаней (3836 рублей), 398 юаней (5124 рубля) и 888 юаней (11432 рубля) соответственно.
Великая Китайская стена, общая протяженность которой составляет более 20 тысяч километров, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и состоит из множества взаимосвязанных объектов. На территории Пекина находится в общей сложности 520 километров участков, а Цзюйонгуань расположен примерно в 60 километрах от центра города. Об этом пишет «Синьхуа», партнер сети TV BRICS.