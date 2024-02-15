Опубликован список лучших пляжей мира в 2024 году

Эксперты Lonely Planet представили туристам 20 лучших пляжей из разных стран на этот год. В России рейтинг был опубликован Ассоциацией туроператоров (АТОР). В него вошли как классические пляжные зоны, где снимают голливудское кино, так и малоизвестные уголки природы, где почти нет людей. Подробнее о списке – в материале «ФедералПресс».

Тройка лидеров

Возглавляет рейтинг пляж Байрон-Бей в Австралии. Зона в форме полумесяца отличается розовато-кремовым мягким песком и идеальными условиями для серфинга.

Второе место занял пляж Ипанема в Рио-де-Жанейро. Он известен великолепными закатными видами, шириной песчаной полосы, достигающей 100 метров, и протяженностью почти в 3 км.

На третью строчку эксперты поместили Ао Майя в Таиланде, известный как место съемки фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. К сожалению, после выхода киноленты в это место приехало много туристов, и курорт на много лет закрывали для посещения.

Другие пляжи из топ-20

Помимо перечисленных выше зон, в большой список вошли и другие места для отдыха у океана:

Остров Мнемба (Занзибар, Танзания). Эксклюзивный пляж с белоснежным песком.

Пляж Саракинико (Милос, Греция). Курортная зона на берегу кристально чистого Эгейского моря.

Честерман-Бич (Ванкувер, Канада). Идеальное место для любителей байдарок и наблюдения за морскими обитателями.

Кабо-Сан-Хуан-дель-Гиа (Колумбия). Самый популярный пляж страны с золотистым песком, окруженный тропическими пальмовыми лесами.

Анс Сурс д’Аржан (Сейшельские острова). Зона с нетронутым белоснежным песком, тенью от кокосовых пальм и бирюзовой водой.

Баландра (Ла-Пас, Мексика). Пляж спрятан в уединенной бухте и идеально подходит для отдыха с детьми.

Пунта Палома (Кадис, Испания). Мягкий песок, прозрачная вода и выветренные дюны на фоне Гибралтарского пролива. Еще в этом месте можно найти природные грязевые ванны.

Пунта Рата (Макарская Ривьера, Хорватия). Один из самых красивых пляжей на Адриатическом побережье с водой глубокого синего цвета.

Вест-Бич (Бернерей, Шотландия). Очень красивое место с мелким песком, но температура воды редко поднимается выше 13 градусов.

Раудасандур (Вестфьордс, Исландия). Дикое побережье с живописными скалами и песком разных оттенков – от красного и оранжевого до розового.