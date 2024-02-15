Туристам в Таиланде компенсируют лечение при несчастных случаях

Самостоятельным туристам в Таиланде приготовили сюрприз – возмещение затрат на медицинскую помощь при несчастных случаях в авариях и стихийных бедствиях. Для этого иностранцам потребуется всего лишь написать заявление, сообщило сегодня тайское издание Prachachat.

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Проект «Оказание помощи раненым и погибшим иностранным туристам» рассчитан на тех гостей королевства, которые приехали не в туристических группах и при этом не имеют страхового полиса. Они и их представители могут претендовать на возвращение потраченных на лечение денег, но не более 500 тыс. батов (около 1,3 млн руб.). В случае смерти – выплата до 1 млн батов, а при получении инвалидности – 300 тыс. батов. В помощи будет отказано, если травмы и другие ранения вызваны рискованным поведением и невнимательностью.

Среди обязательных условий – отметка в паспорте, что иностранец имеет туристические цели. Под программу попадают и россияне, въезжающие в страну без виз. Комиссия из представителей Минтуризма, Центра помощи туристам и туристической полиции оценит, имеет ли пострадавший право на компенсацию.

Заявление на выплаты необходимо подать в течение 15 дней. Сделать это могут, например, родственники в офисах Минтуризма в аэропортах Суварнабхуми и Дон Муанг, а также в провинциальных представительствах, по почте или е-мейлу. Еще столько же времени отводится на рассмотрение документов.

На финансирование программы из бюджета Минтуризма и спорта Таиланда выделено 50 млн батов. Деньги предназначены для компенсации расходов туристов с начала года по 31 августа. В дальнейшем возможно ее продление на новый срок.