У российских туристов резко вырос интерес к дорогому отдыху в Турции

Первый этап раннего бронирования турецких отелей, завершившийся в январе, показал, что у российских туристов резко вырос интерес к премиальному отдыху этим летом. Об этом говорят и в турагентских компаниях, и представители туроператоров, и сами отельеры.

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В частности, как рассказал директор по развитию OnlineTur.ru Игорь Блинов, только в одном офисе сети продажи отелей сети Rixos в начале этого года выросли в несколько раз.

«Туристы хотят бронировать проверенные временем отели высокого уровня, ведь сейчас они и так много платят. Конечно, наряду с такими отелями выбирают и что-то более демократичное по цене, но не столь регулярно», – объяснил Игорь Блинов.

По его словам, для состоятельного туриста, учитывая, что цены подросли, не проблема доплатить лишние 50–100 тыс. руб.

«Здесь важен вопрос доверия к брендам», – уточнил эксперт, добавив, что рост бронирования наблюдается не только по Rixos, но и по другим премиальным сетям и конкретным гостиницам.

Подтверждают рост интереса к дорогому отдыху и другие участники розничного рынка.

«В этом году в целом отмечаем увеличение глубины бронирования туров, также и повышение спроса в летнем сезоне на отели сетей Rixos, Voyage, Maxx Royal, Papillon и др.», – рассказали TourDom.ru в Level.Travel.

При этом рост цен поклонников лакшери не смущает. Например, средний чек по популярному отелю Liu Resorts вырос на 14% по сравнению с прошлым годом: 293 тыс. руб. против 258 тыс. за 7 ночей в первом месяце лета на двоих взрослых и ребенка. А для отелей сети Voyage (Voyage Belek Golf & Spa и Voyage Sorgun Hotel) средний чек увеличился еще больше – на 20%.

«В 2023 году неделя в июне стоила порядка 382 тыс. руб., в этом году – от 460 тыс. руб. на состав туристов 2 + 1», – отметили в Level.Travel.

Похожие наблюдения и в «Слетать.ру».

«Действительно, в этом сезоне, начиная с 1 января и по 14 февраля, бронирование люкс-сегмента идет на порядок интенсивнее, чем за аналогичный период прошлого года. По некоторым отелям показатели роста доходят до 100%», – сказала руководитель международных проектов компании Любовь Воронина.

Подобную тенденцию можно объяснить провалом, который был зафиксирован в начале прошлого года.

«Из-за неотрегулированной схемы поднятия цен стоимость турпакета и стоимость проживания на этапе раннего бронирования выросла на 30–40% в рублевом эквиваленте, и все резко решили подождать, что же будет в сезоне. В результате на дорогих курортах в середине июня и в начале летнего сезона была загрузка не более 50%», – пояснила Любовь Воронина.

Сейчас же турецкая сторона более осознанно подошла к ценообразованию, соответственно, бронирования идут качественно лучше, чем год назад.

Это подтверждают и представители отелей. В Cullinan Belek редакции сообщили, что некоторые номера на июнь уже распроданы. Цен на этот год отель не повышал. В NG Phaselis Bay – тоже оставили тарифы прежними.

О том, что изменился подход к раннему бронированию и это в итоге привело к увеличению заявок, рассказали и в туроператоре Anex.

«В этом году туроператорский и гостиничный бизнес совместно решили вернуть доверие туриста к раннему бронированию, поэтому подход к ценовой политике был в соответствии с этой стратегией», – пояснили TourDom.ru в компании.

В Anex добавили, что еще один фактор – это коммуникации отелей с агентами при партнерстве туроператора, которые активизировались в этом году:

«Сейчас период презентаций, деловых ужинов, завтраков, и в планах, в том числе у нас, большее количество мероприятий, чем годом ранее. Это говорит об особенно высокой заинтересованности отельеров к российскому рынку».