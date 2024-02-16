В России назвали условие запуска прямых рейсов на Бали

Запуск прямого сообщения между Россией и индонезийским островом Бали зависит от планов перевозчиков. Такое условие назвали в Росавиации , передает РИА Новости .

Уточняется, что препятствий для возобновления регулярных рейсов между двумя странами в рамках действующего межправительственного соглашения нет.

Ранее в феврале посол России в Индонезии Людмила Воробьева сообщила, что жалобы на российских туристов, пребывающих на Бали, часто обусловлены политической конъюнктурой. При этом посол отметила, что большая часть находящихся на популярном курортном острове россиян — законопослушные граждане, которые не нарушают местные традиции и обычаи.