Сколько стоят туры на майские праздники

Туроператоры предлагают дополнительные привилегии при бронировании.

В летний период 2024 года любители пляжного отдыха смогут воспользоваться выгодными предложениями от ведущих туроператоров, таких как Coral Travel, PEGAS Touristik, FUN&SUN, Anex, «Интурист», «Русский Экспресс», Space Travel и PAC Group, для бронирования премиальных отелей Rixos в Турции. Собранная Ассоциацией туроператоров информация указывает на то, что интерес к отелям Rixos уже превышает показатели предыдущего года на 10–20% на этапе раннего бронирования, что свидетельствует о неуклонном росте их популярности среди отдыхающих, пишет Центральная Служба Новостей.

Представители FUN&SUN и «Интуриста» отмечают увеличение активности бронирования по сравнению с прошлым годом, подчеркивая, что многие туристы стремятся вернуться в уже знакомые им отели или исследовать новые предложения от Rixos. Пять отелей этой сети, включая Rixos Premium Belek, Rixos Premium Tekirova, Rixos Park Belek, Rixos Sungate и Rixos Premium Gocek, стали наиболее востребованными среди российских туристов на турецком направлении летом 2024 года. Раннее бронирование предоставляет скидки на проживание до 20–40%, делая отдых в этих отелях еще более привлекательным.

Туроператоры предлагают дополнительные привилегии при бронировании, такие как экспресс- и индивидуальные трансферы, а также возможность раннего заселения и позднего выезда, что обеспечивает высокий уровень комфорта и удобства для клиентов. Особенно выгодно это для гостей, выбирающих премиальные номера, которым доступен расширенный спектр услуг.

Одним из ключевых преимуществ отелей Rixos в Анатолийском регионе является бесплатный доступ и трансфер в тематический парк The Land of Legends, что дополнительно стимулирует выбор именно этих отелей. В преддверии сезона 2024 года отели Rixos претерпели значительные улучшения и изменения, нацеленные на удовлетворение потребностей семей с детьми, включая обновление концепций, территорий и номерного фонда.