Турецкие отели Rixos предлагают скидки: сколько стоят туры на майские праздники
Туроператоры предлагают дополнительные привилегии при бронировании.
В летний период 2024 года любители пляжного отдыха смогут воспользоваться выгодными предложениями от ведущих туроператоров, таких как Coral Travel, PEGAS Touristik, FUN&SUN, Anex, «Интурист», «Русский Экспресс», Space Travel и PAC Group, для бронирования премиальных отелей Rixos в Турции. Собранная Ассоциацией туроператоров информация указывает на то, что интерес к отелям Rixos уже превышает показатели предыдущего года на 10–20% на этапе раннего бронирования, что свидетельствует о неуклонном росте их популярности среди отдыхающих, пишет Центральная Служба Новостей.
Представители FUN&SUN и «Интуриста» отмечают увеличение активности бронирования по сравнению с прошлым годом, подчеркивая, что многие туристы стремятся вернуться в уже знакомые им отели или исследовать новые предложения от Rixos. Пять отелей этой сети, включая Rixos Premium Belek, Rixos Premium Tekirova, Rixos Park Belek, Rixos Sungate и Rixos Premium Gocek, стали наиболее востребованными среди российских туристов на турецком направлении летом 2024 года. Раннее бронирование предоставляет скидки на проживание до 20–40%, делая отдых в этих отелях еще более привлекательным.
Туроператоры предлагают дополнительные привилегии при бронировании, такие как экспресс- и индивидуальные трансферы, а также возможность раннего заселения и позднего выезда, что обеспечивает высокий уровень комфорта и удобства для клиентов. Особенно выгодно это для гостей, выбирающих премиальные номера, которым доступен расширенный спектр услуг.
Одним из ключевых преимуществ отелей Rixos в Анатолийском регионе является бесплатный доступ и трансфер в тематический парк The Land of Legends, что дополнительно стимулирует выбор именно этих отелей. В преддверии сезона 2024 года отели Rixos претерпели значительные улучшения и изменения, нацеленные на удовлетворение потребностей семей с детьми, включая обновление концепций, территорий и номерного фонда.
Стоимость тура на двоих на семь ночей с вылетом из Москвы в конце апреля начинается от 250 до 270 тысяч рублей для проживания в Rixos Downtown Antalya, от 245 до 260 тысяч рублей в Rixos Sungate, от 290 до 320 тысяч рублей в Rixos Premium Tekirova, от 330 до 345 тысяч рублей в Rixos The Land of Legends 5*, и от 370 тысяч рублей в Rixos Premium Belek 5*. В первой половине июня цены немного возрастают, предлагая отдых в Rixos Downtown Antalya от 280 до 300 тысяч рублей, в Rixos Sungate от 300 до 330 тысяч рублей, в Rixos Tekirova от 450 до 470 тысяч рублей, в Rixos The Land of Legends 5* от 490 до 510 тысяч рублей, и в Rixos Premium Belek 5* от 530 до 540 тысяч рублей, что подтверждает широкий выбор вариантов для любителей качественного отдыха на турецких курортах.