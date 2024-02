Сколько стоят туры на майские праздники

Одним из ключевых преимуществ отелей Rixos в Анатолийском регионе является бесплатный доступ и трансфер в тематический парк The Land of Legends, что дополнительно стимулирует выбор именно этих отелей. В преддверии сезона 2024 года отели Rixos претерпели значительные улучшения и изменения, нацеленные на удовлетворение потребностей семей с детьми, включая обновление концепций, территорий и номерного фонда.

Стоимость тура на двоих на семь ночей с вылетом из Москвы в конце апреля начинается от 250 до 270 тысяч рублей для проживания в Rixos Downtown Antalya, от 245 до 260 тысяч рублей в Rixos Sungate, от 290 до 320 тысяч рублей в Rixos Premium Tekirova, от 330 до 345 тысяч рублей в Rixos The Land of Legends 5*, и от 370 тысяч рублей в Rixos Premium Belek 5*. В первой половине июня цены немного возрастают, предлагая отдых в Rixos Downtown Antalya от 280 до 300 тысяч рублей, в Rixos Sungate от 300 до 330 тысяч рублей, в Rixos Tekirova от 450 до 470 тысяч рублей, в Rixos The Land of Legends 5* от 490 до 510 тысяч рублей, и в Rixos Premium Belek 5* от 530 до 540 тысяч рублей, что подтверждает широкий выбор вариантов для любителей качественного отдыха на турецких курортах.