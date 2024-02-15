На Кубе заработают новые отели, ориентированные на молодежь

Особую популярность среди россиян приобрели отели под брендом Royalton Luxury Resorts.

Кубинские отельеры ожидают рост туристического потока из России на 30% в 2024 году благодаря новым курортам и отелям, нацеленным на молодежь, программам MICE и предложениям для медового месяца. В переговорах с АТОР представители сети Blue Diamond Resorts Cuba обсудили будущее туристического рынка, включая новые чартерные рейсы и обновление отельной базы, пишет Центральная Служба Новостей.

Российский рынок занимает второе место по значимости для Blue Diamond Resorts Cuba после Канады. Прогнозируется, что в следующем году спрос на отдых на Кубе среди россиян возрастет на 15–30%, чему способствует адаптация услуг под русскоязычных туристов.

Отдельно выделяется рост интереса к семейным отелям и заведениям для взрослых, а также увеличение спроса на отели с системой «все включено», особенно на Варадеро. Blue Diamond Resorts отмечает повышенный интерес к премиальным отелям и возвращение туристов на свои курорты.

Среди предпочтений россиян выделяются отели категории 5* и 5* deluxe, особенно в формате «только для взрослых». Особую популярность среди россиян приобрели отели под брендом Royalton Luxury Resorts с их уникальными особенностями.

В рамках развития рынка Blue Diamond Resorts акцентирует внимание на новых брендах, таких как Resonance, и расширении сети бутик-отелей Mystique, предлагая высококачественные услуги и премиальные удобства.