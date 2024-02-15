Туристов из Москвы повезут в Турцию новыми рейсами

В продаже появились летние туры в Турцию – в Анталью, Даламан и Бодрум – с перелетом из Москвы рейсами «Уральских авиалиний». Об этом редакции Tourdom.ru сообщил подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома». Информацию подтвердили в туроператоре Fun & Sun, который предлагает эти турпакеты своим клиентам.

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В частности, рейсы в Бодрум перевозчик собирается поставить с конца мая в дополнение к уже заявленной перевозке других авиакомпаний. Из Москвы на курорт в летнем сезоне, так же как и в 2023-м, ежедневно будут летать самолеты «Аэрофлота». Туры с этим перелетом предлагает своим клиентам Библио-Глобус. Турпакеты с рейсами AZUR air формируют туроператоры Anex и «Интурист».

Полетную программу из Москвы в Бодрум организуют также турецкие авиакомпании. Туры с вылетами Turkish Airlines можно забронировать у Pegas Touristik, Anex, «Интурист», Pegasus – у Anex и «Интурист».

Отметим, те же четыре авиакомпании летали по маршруту и в прошлом сезоне, так что перевозку «Уральских» можно считать расширением. Будут ли пользоваться спросом новые рейсы?

Специалисты считают, что да, но при определенном условии:

«Туры в Бодрум продаются хорошо, это востребованный курорт. Но места в отелях быстро закрываются туроператорами с других рынков, прежде всего, европейскими. Поэтому перевозку имеет смысл ставить только под гарантированные номера в гостиницах. Если туроператор, который грузит рейсы, наберет необходимое количество комнат на мгновенном подтверждении, чартер будет оправдан».

Перспективы полетной программы также будут зависеть и от цен: насколько они будут конкурентными по сравнению с другими участниками рынка.