Россиянка раскрыла причины нелюбви к немцам за границей

Российская тревел-блогерша Марина Ершова, которая побывала во многих странах мира, раскрыла причины нелюбви к немцам за границей. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

По словам автора публикации, она слышала негативные отзывы о жителях Германии в Таиланде, Индонезии, Австралии и Новой Зеландии. Ершова пояснила, что она была вынуждена согласиться с этим мнением после того, как пожила с немцами по соседству. Во-первых, россиянку удивило их пристрастие к алкоголю.

«Если в кемпинге собираются одна и более машин с немцами, они объединятся, достают ящики пива и начинают громко и активно обсуждать новости, пока не закончится выпивка. Так как другие соседи их не понимают, то они не стесняются в обсуждениях. Отсюда страдаем и мы, и остальные гости кемпинга», — пожаловалась путешественница.

Во-вторых, она отметила, что немцы отличаются от других туристов своим плохим настроением.

«Они не здороваются и не улыбаются. Да, стереотипы схожи с россиянами, но оказалось, что немцы куда более хмурые», — написала блогерша.

Кроме того, россиянка отметила, что немцы, останавливаясь в гостях, никогда не убирают за собой кухню после готовки.

«Газовая плита — в масле, сковородки — в жиру, стол — в томатной пасте. Вся посуда занята их блюдами, и все это они готовят исключительно для себя», — возмутилась Ершова, добавив, что ей приходилось постоянно убирать сначала за ними, а потом за собой.