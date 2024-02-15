Самолет развернули после того, как на пассажиров посыпались опарыши

Рейс DL 133 из Амстердама в Детройт авиакомпании Delta был сорван из-за появления в салоне опарышей: личинки мух посыпались на пассажиров с багажной полки. Самолет экстренно вернулся в аэропорт Схипхол, сообщило вчера издание Daily Mail.

© tourdom.ru

Инцидент произошел в первой половине дня 13 февраля. В экономклассе лайнера, который в это время был над Великобританией, частью пассажиров овладела паника. На одежде, теле и креслах некоторые из них обнаружили личинок насекомых. Все это посыпалось из верхней багажной полки. Из этой зоны людей пересадили на свободные места, а командир экипажа принял решение прекратить трансатлантический перелет.

Причиной переполоха стала протухшая рыба в ручной клади. А сам багаж оказался неплотно закрытым. После посадки его направили на уничтожение, самолет сняли с маршрута для полной очистки. А пассажиров отправили следующими рейсами. Владельца плохо просоленной рыбы нашли, но неизвестно, будет ли ему какое-то наказание. Как уточнили в Delta Air Lines, правилами не запрещено провозить продукты питания, если они тщательно упакованы.

В соцсетях путешественники предъявили претензии к авиакомпании. Было отмечено, что одна из женщин предупредила стюардессу до взлета о появлении этих личинок. В ответ той лишь заменили плед, на котором их обнаружили. Из-за такой халатности несколько сотен человек не смогли своевременно прибыть к месту назначения. Кто-то опоздал на стыковочные рейсы, частично был утерян багаж при перегрузке на разные самолеты.

Кроме извинения авиаперевозчик предоставил талоны на питание в размере 30 долларов, номер в отеле, если люди задерживались на ночь, а также в качестве компенсации – 8 тыс. бонусных авиамиль.

На данном маршруте в декабре прошлого года также произошло ЧП: борт из Амстердама вместо Детройта совершил экстренную посадку на военной базе в Канаде. Пассажиров о смене аэродрома даже не оповестили, чтобы «избежать паники». Почти сутки они провели в казармах, пока их смогли вывезти. Тогда туристы рассказали, что у них не было туалетных принадлежностей, а некоторые оказались без теплой верхней одежды.