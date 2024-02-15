Найдено загадочно пропавшее 84 года назад вместе с капитаном судно

В Мичигане, США, нашли судно Arlington, которое загадочно пропало вместе с капитаном после крушения 84 года назад. Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации издания, его обнаружили специалисты Исторического общества кораблекрушений Великих озер на дне озера Верхнее к северу от полуострова Кивино. Судно находилось на глубине 650 футов (около 200 метров).

Уточняется, что эксперты до сих пор подвергают сомнению действия капитана судна Фредерика Берка, который принял решение затонуть вместе с ним. Когда к ночи начался шторм, помощник Берка предлагал изменить маршрут в сторону северного берега Канады, чтобы обеспечить защиту от ветра. Однако капитан был непреклонен и вскоре начавшее заполняться водой судно стало тонуть.

Члены экипажа Arlington стали самостоятельно прыгать за борт, добравшись до находящегося рядом корабля Collingwood. Известно, что оставшийся на судне капитан помахал им рукой перед тем, как уйти под воду вместе с ним.