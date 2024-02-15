Турэксперт: в КНДР важно сохранять нерушимость местных традиций

Туристическая группа россиян отдохнула на горнолыжном курорте в КНДР. Специалисты полагают, что после открытия границ побывать в Северной Корее захотят многие. Однако при этом важно соблюдать правила поведения, чтобы избежать последствий и не стать жертвой северокорейского режима, предупреждает директор ассоциации "Объединение туроператоров выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко .

В беседе с Общественной Службой Новостей он назвал главным правилом поведения следование местному этикету. По мнению специалистов отрасли, россиянам обеспечено дружественное отношение северокорейских жителей, однако важно вести себя так, чтобы сохранить нерушимость местных традиций и свою безопасность.

"Здесь туристам выделили рекомендации, которые необходимо было соблюдать: фотографирование стратегически важных и военных объектов, государственных построек запрещено. Местных жителей можно фотографировать лишь с их разрешения. Есть рекомендации и в плане одежды", – отметил Осауленко.

Сейчас в КНДР разгар горнолыжного сезона, добавил он. Помимо этого, обсуждается возможность отдыха российских школьников в детском лагере Северной Кореи. Попасть в Северную Корею можно только в составе туристической группы или по приглашению. Специалисты рекомендуют россиянам не брать с собой ноутбук, так как его могут конфисковать на границе, а также воздержаться от открытой одежды и яркого макияжа. Напомним, группа туристов вернулась из поездки на горнолыжный курорт Масикрен в КНДР 12 февраля.