Россиянка побывала в Китае и получила на улице необычное предложение работы

Российская тревел-блогерша побывала в Китае и рассказала о необычном предложении работы, которое она получила от местного жителя. Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Автор публикации написала, что китаец по имени Наньян, с которым она познакомилась на улице Пекина, очень обрадовался, когда узнал, что она безработная. Иностранец пояснил, что ему как раз требуется сотрудник и что россиянка идеально подойдет на эту должность.

Блогерша добавила, что Наньян искал для своей дочери нового учителя английского языка, так как предыдущий уехал из Китая.

«Мы уже дольше месяца ищем новую девушку, но Чу-Шу никто не нравится. Когда ты проходила мимо, то дочь мне сказала, что как раз мечтает о такой учительнице, как ты. Что ты самая красивая из всех, кого она видела в Китае, и просит, чтобы ты поехала домой вместе с нами», — процитировала слова китайца путешественница.

Она также отметила, что Наньян предложил ей жить в его особняке, пользоваться всеми удобствами и получать зарплату около 300 тысяч рублей. Однако россиянка призналась, что отказалась от заманчивого предложения, потому что ей не хотелось переезжать в Китай и работать на местного жителя, тем более плохо зная английский язык.

«И намного позднее я узнала, почему так произошло, как и о том, зачем китайским детям такие дорогие и красивые учительницы даже без знания иностранных языков: потому что по факту главной задачей "гувернантки" в Китае является не учеба, а игры и общение с ребенком. Его нужно не обучать, а развлекать!» — удивилась блогерша.

По словам путешественницы, в китайском обществе принято хвалиться разными вещами, среди которых — наличие в доме няни для ребенка со славянской внешностью (ее в Китае считают «чуть ли не божественной»).