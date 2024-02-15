Около 750 тыс. туристов посетили Гонконг в каникулы по случаю наступления года Дракона

По меньшей мере 750 тыс. туристов посетили Гонконг в период четырехдневных каникул по случаю Нового года по лунному календарю, который наступил в ночь на 10 февраля. Об этом сообщила гонконгская газета The Standard.

По ее данным, с 10 по 13 февраля в Гонконг въехали около 750 тыс. туристов, из которых 650 тыс. прибыли из материкового Китая. При этом около 40,5 тыс. туристов из материкового Китая посетили мегаполис в составе туристических групп.

Общий показатель заполняемости гостиниц в Гонконге на период каникул составил около 90%.

Газета также отмечает, что количество туристов, посетивших в праздники Макао, составило 703 тыс. человек. Из них около 524 тыс. прибыли в этот специальный административный район КНР из материкового Китая.