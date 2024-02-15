Россиянин узнал о страхе европеек перед «русскими мужиками»

Российский тревел-блогер Юрий Малых побеседовал со знакомой испанкой и узнал от нее о страхе европейских женщин перед «русскими мужиками». Своей историей он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

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Иностранка по имени Андреа призналась блогеру, что у нее есть еще один друг из России, который очень прямолинейный, иногда «до грубости».

«Да и в целом образ русских мужчин в европейском обществе, он такой, не самый утонченный, если вежливо говорить. Я, конечно, понимаю, что во всех этих историях из ТВ и интернета не больше трети правды, просто боялась, что ты окажешься жестким или даже жестоким», — поделилась с россиянином Андреа.

Испанка добавила, что в начале знакомства она переживала, что со временем мужчина станет черствым и будет часто ругаться. Однако она убедилась, что он злится «скорее весело и совсем не грубо».