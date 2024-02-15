Доцент Российского университета спорта ГЦОЛИФК покорила высочайший стратовулкан Африки

Доцент кафедры рекреации и спортивно-оздоровительного туризма Российского университета спорта ГЦОЛИФК Яна Сираковская совершила восхождение на высочайший стратовулкан Африки — Килиманджаро.

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Чтобы преодолеть высоту 5895 метров, Яне необходимо было подготовиться. Тренировки начались в сентябре — ежедневные спуск и подъем по лестнице пятиэтажного дома с 15-килограммовым рюкзаком. Кроме того, в процесс подготовки вошли и пробежки. Каждый день Яна преодолевала по 10 километров.

— Вообще в спортивном туризме я с восьми лет, — рассказывает Сираковская. — Поэтому альпинизм для меня — как образ жизни.

Такие подъемы Яна осуществляет не одна.

— В походы я хожу с группой. Ее руководитель — мой друг Павел Чернов. С ним мы уже несколько лет вместе ходим в горы, — говорит альпинистка. — Он надежный человек и хороший руководитель. С нами в группе были знакомые Павла и мои.

В общей сложности, по словам Яны, экспедиция заняла у них 11 дней.

— Однако суммарно, с момента акклиматизации до выхода на вершину Килиманджаро, у нас ушло пять дней, — объясняет Яна.

Альпинистка также отмечает, что восхождение было непростым. Почти все время их нахождения в Африке шел дождь.

— Местные жители нам рассказали, что погода должна была быть другой, — говорит Яна. — Они объяснили, что сезон дождей в другое время.

Яна добавляет, что погода испортилась с первого же дня их восхождения.

— На высоте до 4000 метров осадки были не сильными. Периодически дождь прекращался, — отмечает альпинистка. — А вот после преодоления высоты 4200 метров начался ливень.

По словам Сираковской, из-за погодных условий сильно ухудшилась видимость на пути.

— Мы не могли разглядеть даже то, что происходит от нас на расстоянии пяти метров, — говорит альпинистка. — Такой исход событий шокировал и нас, и наших проводников.

Но и на этом погода не перестала удивлять. Как вспоминает Яна, на высоте 5000 метров их ожидал очередной сюрприз — снегопад.

— Местные нам рассказали, что и снега сейчас быть не должно, — добавляет Сираковская. — Такие климатические условия, конечно, сильно удивили, но мы были готовы ко всем капризам погоды.

Кроме того, Яна отмечает, что восхождение на Килиманджаро — не самый трудный маршрут для альпиниста.

— На эту вершину, как правило, поднимаются без специального снаряжения, — объясняет Сираковская. — То есть путь на вершину Килиманджаро — это, можно сказать, горный поход, в котором как таковых трудностей не возникает.

По словам Яны, помешать могут только погода и особенности акклиматизации.

— В нашей группе у одного человека немного болела голова, — говорит альпинистка. — Он себя не очень хорошо чувствовал, но после отдыха все пришло в норму.

Несмотря на то что особых трудностей у группы российских альпинистов не возникло, усталость никто не отменял. Но и в эти моменты они находили решение. А точнее, их проводники.

— Нас сопровождали местные гиды. Весь путь они всячески подбадривали нашу группу, — вспоминает Яна. — Каждое утро они кричали на своем языке Hakuna Matata! (в переводе с суахили значит «никаких забот». — «ВМ»), часто пели и танцевали.

Кстати, для Сираковской доброжелательность местных жителей стала одним из самых ярких воспоминаний из экспедиции.

— Было такое, что мы шли уставшие, нам хотелось помолчать, но наши проводники сразу замечали это и не давали унывать, — рассказывает Яна.

Когда группа наконец добралась до вершины вулкана, перед ней раскрылись невероятные пейзажи.

— Мы увидели кратеры, ледники и взглянули на Кению с высоты Килиманджаро, — вспоминает альпинистка. — Наша остановка на вершине продлилась около 30 минут. За это время мы налюбовались красотами и запечатлели их на снимках.

По словам Яны, на вершине вулкана их группа встретилась с туристами из других стран.

— Там были команды китайцев, корейцев, чехов, поляков и не только, — говорит Сираковская. — Все радовались, поздравляли друг друга. Атмосфера была невероятная!

Яна также отмечает, что сама по себе природа Африки очень интересная: необычные растения, разные виды птиц и животных.

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