Доцент Российского университета спорта ГЦОЛИФК покорила высочайший стратовулкан Африки

Совершили подъем под африканские песни
Доцент кафедры рекреации и спортивно-оздоровительного туризма Российского университета спорта ГЦОЛИФК Яна Сираковская совершила восхождение на высочайший стратовулкан Африки — Килиманджаро.
Чтобы преодолеть высоту 5895 метров, Яне необходимо было подготовиться. Тренировки начались в сентябре — ежедневные спуск и подъем по лестнице пятиэтажного дома с 15-килограммовым рюкзаком. Кроме того, в процесс подготовки вошли и пробежки. Каждый день Яна преодолевала по 10 километров.
— Вообще в спортивном туризме я с восьми лет, — рассказывает Сираковская. — Поэтому альпинизм для меня — как образ жизни.
Такие подъемы Яна осуществляет не одна.
— В походы я хожу с группой. Ее руководитель — мой друг Павел Чернов. С ним мы уже несколько лет вместе ходим в горы, — говорит альпинистка. — Он надежный человек и хороший руководитель. С нами в группе были знакомые Павла и мои.
В общей сложности, по словам Яны, экспедиция заняла у них 11 дней.
— Однако суммарно, с момента акклиматизации до выхода на вершину Килиманджаро, у нас ушло пять дней, — объясняет Яна.
Альпинистка также отмечает, что восхождение было непростым. Почти все время их нахождения в Африке шел дождь.
— Местные жители нам рассказали, что погода должна была быть другой, — говорит Яна. — Они объяснили, что сезон дождей в другое время.
Яна добавляет, что погода испортилась с первого же дня их восхождения.
— На высоте до 4000 метров осадки были не сильными. Периодически дождь прекращался, — отмечает альпинистка. — А вот после преодоления высоты 4200 метров начался ливень.
По словам Сираковской, из-за погодных условий сильно ухудшилась видимость на пути.
— Мы не могли разглядеть даже то, что происходит от нас на расстоянии пяти метров, — говорит альпинистка. — Такой исход событий шокировал и нас, и наших проводников.
Но и на этом погода не перестала удивлять. Как вспоминает Яна, на высоте 5000 метров их ожидал очередной сюрприз — снегопад.
— Местные нам рассказали, что и снега сейчас быть не должно, — добавляет Сираковская. — Такие климатические условия, конечно, сильно удивили, но мы были готовы ко всем капризам погоды.
Кроме того, Яна отмечает, что восхождение на Килиманджаро — не самый трудный маршрут для альпиниста.
— На эту вершину, как правило, поднимаются без специального снаряжения, — объясняет Сираковская. — То есть путь на вершину Килиманджаро — это, можно сказать, горный поход, в котором как таковых трудностей не возникает.
По словам Яны, помешать могут только погода и особенности акклиматизации.
— В нашей группе у одного человека немного болела голова, — говорит альпинистка. — Он себя не очень хорошо чувствовал, но после отдыха все пришло в норму.
Несмотря на то что особых трудностей у группы российских альпинистов не возникло, усталость никто не отменял. Но и в эти моменты они находили решение. А точнее, их проводники.
— Нас сопровождали местные гиды. Весь путь они всячески подбадривали нашу группу, — вспоминает Яна. — Каждое утро они кричали на своем языке Hakuna Matata! (в переводе с суахили значит «никаких забот». — «ВМ»), часто пели и танцевали.
Кстати, для Сираковской доброжелательность местных жителей стала одним из самых ярких воспоминаний из экспедиции.
— Было такое, что мы шли уставшие, нам хотелось помолчать, но наши проводники сразу замечали это и не давали унывать, — рассказывает Яна.
Когда группа наконец добралась до вершины вулкана, перед ней раскрылись невероятные пейзажи.
— Мы увидели кратеры, ледники и взглянули на Кению с высоты Килиманджаро, — вспоминает альпинистка. — Наша остановка на вершине продлилась около 30 минут. За это время мы налюбовались красотами и запечатлели их на снимках.
По словам Яны, на вершине вулкана их группа встретилась с туристами из других стран.
— Там были команды китайцев, корейцев, чехов, поляков и не только, — говорит Сираковская. — Все радовались, поздравляли друг друга. Атмосфера была невероятная!
Яна также отмечает, что сама по себе природа Африки очень интересная: необычные растения, разные виды птиц и животных.
КСТАТИ
Последняя активность вулкана Килиманджаро наблюдалась 200 лет назад. А первое восхождение произошло в 1889 году. Тогда на этот маршрут люди потратили около шести недель. Сегодня путешественники достигают вершины вулкана за пять или шесть дней. За год такой маршрут проходят почти 35 тысяч человек, однако достигают конечной точки не все — лишь две трети туристов.