Лечение после укуса медузы в ОАЭ обошлось страховщику туриста в 2,4 миллиона рублей

СК «АльфаСтрахование» сообщила в пресс-релизе о своих самых крупных выплатах за 2023 год по страховкам для выезжающих за границу.

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2,4 млн руб. было выделено на операцию туристу, пострадавшему от укуса медузы в ОАЭ; 2,8 млн руб. потребовалось на медпомощь и транспортировку на родину россиянину, сломавшему ногу в Греции; 3,3 млн руб. перечислено за лечение нашего соотечественника, попавшего в ДТП в Индонезии. А наиболее крупная сумма, 5 млн руб., выплачена за госпитализацию российской туристки в США.

Как рассказала порталу TourDom.ru директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юлия Алчеева, услуги зарубежных клиник год от года дорожают в среднем на 10%, причем в валютном исчислении. Еще больший рост наблюдался в период пандемии COVID-19. Издержки страховщиков дополнительно увеличиваются из-за падения курса рубля.

Страхование выезжающих за границу – это вмененный, то есть упомянутый в федеральном законе вид страхования, среднее между добровольным и обязательным. У туриста нет строгой обязанности оформлять полис, но в таком случае он берет на себя все возможные расходы по лечению, а также транспортировке на родину, если она потребуется.

При этом минимальная страховая сумма для выезжающих за границу, указанная в законе «О въезде и выезде из РФ», – эквивалент 2 млн руб. в долларах или евро. Этот порог уже много лет не пересматривался, и его увеличение давно назрело, считает специалист.