Стюардесса порекомендовала никогда не надевать шорты в самолет

Стюардесса дала советы пассажирам самолетов, в том числе рекомендовав им никогда не надевать в самолет шорты. Своим мнением она поделилась в соцсетях, на что обратило внимание издание Scoop Upworthy.

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По словам бортпроводницы по имени Шер, для отказа от шорт в полете есть множество причин. В первую очередь, заметила она, в самолете бывает холодно для такой одежды.

«Во-вторых, предположим, у вас эвакуация и вам нужно спуститься с аварийной горки. Вы обожжете ягодицы», — предупредила стюардесса.