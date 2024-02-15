В Дубае вновь пообещали запустить летающее такси к 2026 году

Аэротакси может появиться в Дубае к 2026 году, сообщает TimeOut Dubai.

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Американская компания по производству компактных воздушных судов Joby Aviation заключила соглашение с Управлением дорог и транспорта Дубая на запуск аэротакси. Британская компания Skyports Infrastructure возведет вертипорты — взлетно-посадочные площадки для летающих такси. Планируется открыть четыре вертипорта: в аэропорту Дубая, на Палм-Джумейре, в престижном жилом районе Дубай-Марина и в центре города.

Дубай станет первым городом, в котором заработает аэротакси. Как отмечает TimeOut, после его открытия время в пути от Палм-Джумейры до аэропорта сократится с 45 минут (на машине) до 10 минут.