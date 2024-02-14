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Блогер рассказала, как на самом деле относятся к коровам в Индии: видео

В Индии коровы считаются священными животными. У них корова ассоциируется с богиней-матерью и плодородием, поэтому индусы не едят говядину.

Блогер @privet_matveeva в своем видео рассказала, что в Индии к коровам относятся с большим уважением. Их можно увидеть на улицах городов, где они спокойно бродят.

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Но не смотря на то, что люди регулярно подкармливают коров и считают это богоугодным делом, уход за коровами не всегда хорошо организован. Не смотря на то, что в Индии отношение к коровам действительно особое, одного лишь поклонения недостаточно – многие животные находятся в больном и истощенном состоянии.

Ранее «Рамблер» писал о том, почему многим туристам не подойдет отдых в Индии.

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