Блогер @privet_matveeva в своем видео рассказала, что в Индии к коровам относятся с большим уважением. Их можно увидеть на улицах городов, где они спокойно бродят.

Но не смотря на то, что люди регулярно подкармливают коров и считают это богоугодным делом, уход за коровами не всегда хорошо организован. Не смотря на то, что в Индии отношение к коровам действительно особое, одного лишь поклонения недостаточно – многие животные находятся в больном и истощенном состоянии.