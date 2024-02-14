Почему зимний отдых в Армении популярен среди россиян, объяснили туристы

Более двух миллионов туристов посетили Армению в прошлом году. Половина из зарубежных гостей – россияне. Популярна страна не только в теплое время года. Как путешественники проводят отдых зимой, узнала корреспондент «МИР 24» Ирина Мкртчян.Сейчас в Армении больше индивидуальных туристов, а групповые поездки обычно формируются ближе к лету. Олеся Стаценко из тех, кто любит исследовать непопулярные места. Уже посетила несколько средневековых храмов в регионах. Любит и просто посидеть в ереванских кафе – прочувствовать дух города.

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«Старый город очень красивый. Если от Каскада прогуляться – можно увидеть архитектуру Франции 60-80-х годов, где приятно выпить кофе утром. По центру гуляют милые и красивые люди в возрасте – элегантные, красиво одетые», – рассказала туристка из Москвы Олеся Стаценко.

Познавательный туризм относительно бюджетный. Например, билеты в музеи Еревана стоят в среднем около тысячи драмов (230 рублей). Дороже всего отдыхающим традиционно обходятся авиабилет и аренда отеля. Однако владельцы гостиниц снижают цены в зимнее время.

«Семейный номер в низкий сезон стоит 40 тысяч драмов с утренним завтраком, но у нас есть и стандартные номера за 20 тысяч драмов (4,5 тысячи рублей)», – отметил директор отеля Александр Лысоченко.

Экстремальный отдых – с катанием на горных лыжах или снегоходах обойдется дороже. Аренда начинается от 30 тысяч драмов (6000 рублей). Зато можно сэкономить на еде. В Армении стали популярны точки быстрого питания.

«Мы сегодня первый день с дороги. Нам очень понравилось: быстро, приятно, вкусно, доступно по цене. На троих вышло примерно 10 евро», – поделилась впечатлениями туристка из Москвы Анастасия Зуйкова.