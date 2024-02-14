На каком этапе находится процесс установления безвизового режима в странах БРИКС

Лавров: процесс установления безвизового режима в странах БРИКС пока не ведется
Процесс по установлению облегченного визового или безвизового режима в странах БРИКС пока не ведется. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме.
"Такого процесса, который имеет целью унифицированное введение либо облегченных визовых режимов, либо полностью отказ от визовых требований - <...> не ведется", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Министр считает, что в этом вопросе можно воспользоваться опытом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), где существует карта бизнесмена, которая позволяет многократно, практически без каких-либо бюрократических процедур посещать страны-участницы объединения.
"Мне кажется, для начала в БРИКС вполне можно было это попробовать", - отметил он.