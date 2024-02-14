Карнавал в Рио-2024: когда проходит, какие традиции и при чем тут мясо

Когда произносят слово «карнавал», то мы сразу представляем себе знойных красавиц, разодетых в перья и блестки, танцующих под громкую латинскую музыку прямо на улицах Рио-де-Жанейро. Несмотря на то что карнавалы в конце февраля и начале марта проходят во многих городах, красочные шествия в Рио считаются самыми известными в мире. Сегодня расскажем об истории этих праздничных мероприятий, а также о традициях и датах проведения карнавала в Рио.

История карнавала в Рио-де-Жанейро

Ряд лингвистов полагает, что слово «карнавал» произошло от сочетания позднелатинских слов carne — «мясо» и vale — «прощай». Существует и ряд других теорий, однако именно эта представляется наиболее вероятной, поскольку карнавал по времени совпадает с Мясопустом, который традиционно празднуют славянские католики, и Масленицей у православных христиан. Другими словами, это праздничные дни перед началом Великого поста, когда верующие провожают зиму и готовятся к долгому отказу от мирских радостей, в том числе в пище.

Впервые карнавалы в письменных источниках стали упоминаться в связи со знаменитым праздником в Венеции, позже традиция костюмированных гуляний распространилась на многие города Старого Света, а затем появилась в колониях.

Традиции карнавальных празднеств в Бразилию привезли португальцы в 1723 году, однако знаменитыми эти массовые гуляния стали много позже. Так, известно, что в середине XIX века в одном из отелей Рио впервые был устроен костюмированный бал, который позже превратился в традиционный. А несколькими годами позже участники маскарада впервые прошли по улицам одного из крупнейших городов Бразилии под звуки музыки. В 1852 году в составе шествия первый раз приняли участие музыканты-любители, исполнявшие различные марши, под которые шагали участники парада.

В 70-х годах XIX века свою лепту в традиции карнавалов в Рио внесли мигранты — бывшие рабы кофейных плантаций, которые приезжали в мегаполис в поисках работы. Африканцы добавили в культуру карнавалов участие различных танцевальных групп, которые стали прообразами современных школ самбы. Саму же самбу участники бразильского карнавала впервые исполнили в начале прошлого века.

Первые кортежи украшенных автомобилей появились на карнавалах в Рио-де-Жанейро в 1910-х годах. А «школы самбы» стали неотъемлемой частью празднеств официально с 1935 года. С 1984 года карнавал стал проводиться на специально выстроенном для этого действа Самбадроме, трибуны которого рассчитаны на 70 тыс. зрителей.

Традиции и даты проведения карнавала в Рио-де-Жанейро

Даты проведения карнавальных шествий в Рио — плавающие, они зависят от начала Великого поста перед Пасхой. В 2024 году массовые гуляния в одном из крупнейших городов Бразилии проходят с 9 по 17 февраля.

К параду участники готовятся в течение всего года, именно поэтому шествие разряженных танцоров выглядит таким слаженным.

Праздник начинается с открытия карнавала, в рамках которого мэр Рио-де-Жанейро торжественно вручает ключи от города главному распорядителю гуляний — Королю Момо. Ежегодно на этот пост выбирают одного из самых полных жителей Рио, который должен весить не менее 110 кг. На четыре дня Король Момо официально становится главой города и даже имеет право издавать указы. Однако времени на это у него, как правило, не остается, поскольку он обязан присутствовать на всех мероприятиях карнавала, много есть, пить, танцевать и веселиться, подавая пример остальным участникам и зрителям.

Главным событием карнавала становится парад школ самбы — это самое известное зрелище из всех событий карнавала в Рио: на украшенных платформах, двигающихся по городу, в течение трех ночей полуобнаженные танцовщицы и танцоры в красочных костюмах из перьев и страз танцуют самбу. При этом звуковое сопровождение обеспечивают сотни музыкантов, над толпой запускают салюты, а изюминкой шествия нередко становится выступление мировых знаменитостей.

После парада самбы и шоу на Самбадроме проходят соревнования школ, выступления которых оценивают 40 судей. Лучшим становится коллектив, который за 1,5 часа выступления сумеет лучше раскрыть выбранную тему представления. Оценка производится по десятибалльной шкале, и жюри учитывает не только танец, музыку, костюмы, но и макияж танцоров, и мастерство музыкантов каждой школы.

Как сделать лучшие фото на карнавале в Рио

Ежегодно посмотреть на карнавальные шествия в Рио-де-Жанейро приезжают сотни тысяч туристов. Наиболее опытные из них знают, что попытаться сделать удачные снимки в толпе — бессмысленное занятие. На фото останется только мельтешение ярких перьев и фрагменты обнаженных тел бразильских танцовщиц.

Поэтому самые лучшие кадры нужно искать на Самбадроме. Здесь имеется отдельный сектор для туристов, цены на билеты в который начинаются от $1,5 тыс. При этом здесь высокий уровень безопасности, бесплатная еда и напитки, кроме того, здесь можно заказать трансфер до гостиницы.

Власти города настоятельно не рекомендуют туристам, которые принимают решение смешаться с карнавальной толпой, иметь при себе более $20 наличными, а телефоны, фотоаппараты, документы и банковские карты советуют убирать в самые надежные места, поскольку уровень криминала в Рио в дни карнавала вырастает в несколько раз.

Экономическое и культурное значение для Бразилии карнавала в Рио

Благодаря тому что на карнавал в Рио съезжаются туристы со всего мира, уровень продаж во всех сферах в городе в дни праздника возрастает кратно. Благодаря этому власти города и страны в целом вкладывают значительные средства в развитие туристической инфраструктуры в Рио-де-Жанейро, а также идут навстречу туроператорам, чтобы предложить туристам наиболее комфортные условия пребывания в городе и в стране на время массовых мероприятий.

Большое внимание в эти дни уделяется работе полиции для обеспечения безопасности туристов. Кроме того, власти привлекают спонсоров для реализации некоторых социальных проектов. Например, во время карнавала в Рио в толпе раздают бесплатные презервативы, поскольку на праздник съезжается много молодежи.

Католическая церковь не одобряет подобных увеселений, однако, как и другие религиозные институты, среди прихожан которых популярны подобные праздники проводов зимы, не препятствует развлечениям. Ведь после веселья у христиан начинается Великий пост перед Пасхой. Кроме того, приток в экономику страны значительных средств в конечном итоге позволяет заработать местным жителям, а забота о здоровье и благополучии паствы — одна из главных для служителей церкви.