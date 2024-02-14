В городе Чунцин построили футуристичный вантовый мост

Сооружение стало самым большим в мире двухъярусным мостом со сквозными вантовыми фермами. Конструкция протянулась на 3,6 км, соединив городские районы Дадукоу и Банань. Движение авто осуществляется по нижнему ярусу моста, а железнодорожное – по верхнему. Два портала представляют собой капли. Масштаб строения привлекает толпы путешественников.