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В городе Чунцин построили футуристичный вантовый мост

Сооружение стало самым большим в мире двухъярусным мостом со сквозными вантовыми фермами. Конструкция протянулась на 3,6 км, соединив городские районы Дадукоу и Банань. Движение авто осуществляется по нижнему ярусу моста, а железнодорожное – по верхнему. Два портала представляют собой капли. Масштаб строения привлекает толпы путешественников.

В городе Чунцин построили футуристичный вантовый мост
© runews24.ru

Чунцин – столица мостов Китая. В городе насчитывается более 10 тысяч мостов, в центральных районах их число достигает 30.

Напомним, что постпред Китая в ООН Чжан призвал Запад прекратить поставки оружия Киеву.

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