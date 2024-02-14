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5000 крон с достопримечательностями города Моравска-Тршебова

В 2024 году Чехия выпускает золотую монету с достопримечательностями города Моравска-Тршебова, находящегося на востоке страны. Со средневековья и до 1945 года в населенном пункте, в большинстве своем, проживали немцы, но после Второй мировой войны их репатриировали в ФРГ. Сегодня в городе находится масса архитектурных достопримечательностей, вызывающих интерес у туристов.

Чехия показала, как будет выглядеть монета с достопримечательностями Моравска-Тршебова
© aurumbohemica

Збынек Фойту на аверсе золотых 5000 крон разместил фасады нескольких главных зданий города Моравска-Тршебова - ратуши и замка.

На другой стороне коллекционной монеты нашлось место и другим архитектурным памятникам населенного пункта. Так в правой части реверса 5000 крон виднеется Марианская колонна, размещенная на рыночной площади города. Она была построена в начале XVIII столетия, на ней размещены фигуры Богоматери и святых.

Ключевые технические моменты, относящиеся к параметрам 5000 крон Чехии с главными достопримечательностями города Моравска-Тршебова.

Состав - Au;

Размер - 28 мм;

Исполнение - brilliant uncirculated либо proof;

Вес - 15.55 гр.

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