Чехия показала, как будет выглядеть монета с достопримечательностями Моравска-Тршебова

В 2024 году Чехия выпускает золотую монету с достопримечательностями города Моравска-Тршебова, находящегося на востоке страны. Со средневековья и до 1945 года в населенном пункте, в большинстве своем, проживали немцы, но после Второй мировой войны их репатриировали в ФРГ. Сегодня в городе находится масса архитектурных достопримечательностей, вызывающих интерес у туристов.