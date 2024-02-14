Сколько стоит знакомство с китайскими пандами: туры и цены

«Купить билет из Москвы в Чэнду и обратно с багажом на начало апреля у «Аэрофлота» можно за 59,8 тыс. рублей на человека, у Sichuan Airlines – за 58,4 тыс. рублей», – пишет АТОР.

Самый крупный китайский заповедник панд посещают все туристы, приезжающие в Сычуань. Там также живут красные панды, такие как в мультфильме «Я краснею». Благодаря развитой сети дорог транспортные коммуникации Сычуаня и соседних провинций комфортны по времени и цене. Самыми востребованными направлениями у туристов являются комбинации Пекина, Шанхая и Сычуани.

В компании China Travel по Сычуани доступны два тура: от 495 тысяч рублей на двоих на 9 ночей и авторский тур, стоимость которого определяется исходя из запроса путешественника. Еще один туроператор China Tour & Business Travel Company предлагает 10-дневную путевку на двоих за 470 тысяч рублей.

В компании отметили, что при выборе варианта нужно рассчитывать примерно на 230 тысяч рублей на человека.