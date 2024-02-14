Россиян привлекают туры в экзотический Занзибар

Российских путешественников привлекают туры в экзотический Занзибар
Этой зимой долететь из России до Занзибара прямым авиарейсом не получится, возобновить перелеты планируется в ближайшее время. Тем не менее интерес к отдыху на этом экзотическом острове высок. Согласно информации от Ассоциации Туроператоров России, специалисты рассмотрели альтернативные пути путешествия на Занзибар и изучили способы сэкономить на бронировании отелей и покупке туров с опцией “все включено”.
Занзибар нравится тристам своей уникальной природой и культурным разнообразием, что ценят любители экзотическогоотдыха. В последнее время наблюдается увеличение продолжительности отдыха, при этом путешественники выбирают как недолгие, так и длительные визиты, включая поездки семьями и друзьями.
Для поездки на остров туроператоры предлагают использовать стыковочные рейсы через основные авиационные узлы, предоставляя выбор между бюджетными и более быстрыми вариантами. Разнообразие цен на авиабилеты и проживание в отелях дополняется предложениями для экономии, например, бесплатным проживанием для детей до определенного возраста.
Самый дешевый отдых на Занзибаре обойдется примерно в 210 тыс. рублей. За эту сумму турист может рассчитывать на проживание в трехзвездочном отеле с завтраками. Начальная цена отдыха по системе “все включено” - 249 тыс. рублей. Предложения для проживания в пятизвездочных отелях начинаются от 2800 евро.