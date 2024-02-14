Блогер рассказал о слежке во время путешествия в КНДР

Первая группа туристов из России вернулась 12 февраля из КНДР, где они провели 4 дня. Среди прочих в одной из самых закрытых стран мира побывал и тревел-блогер Илия Воскресенский, который поделился своими впечатлениями.

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«Слежка, конечно, пиратствует. Ты ее чувствуешь сразу с того момента, как заходишь в самолет. Просто для примера: мы еще во Владивостоке зашли в самолет, фотографировали сам самолет. В итоге к нам подошел стюард, забрал телефон у моего соседа по креслу, зашел в галерею и стал листать фотографии», – передает слова Воскресенского PrimaMedia.

Телефон мужчине вернули только после того, как поверили снимки. Илия Воскресенский отметил, что у него также проверяли камеры на предмет снимков.

Также во время всего нахождения в Северной Корее всегда ощущались рядом посторонние люди, которые контролировали действия туристов. Расслабиться, по словам блогера, получилось только на горнолыжном курорте. При этом он отметил, что во время катания в горах за туристами также следят, особенно это ощущается на вершине, когда спускаешься вниз. Следом за тобой стартует неизвестный человек на лыжах, который мониторит каждое твое действие.