На Бали ввели туристический сбор в размере $10
Индонезийские власти со среды ввели сбор в размере 150 тыс. индонезийских рупий (примерно $10) для иностранных туристов, которые посещают остров Бали. Аналогичные требования касаются поездок на соседние с Бали мелкие острова Нуса-Пенида, Нуса-Лембонган и Нуса-Ченинган.
Туристы, прибывающие из других частей Индонезии внутренними авиарейсами или паромом, также должны платить налог. Сбор затрагивает все возрастные категории въезжающих, включая детей.
Исключение сделано для нескольких категорий виз. Среди них - дипломатические, для представителей официальных делегаций, для членов экипажей, для обладателей разрешения на временное или постоянное пребывание. Кроме того, сбор не нужно платить тем, кто въезжает на Бали по визам для воссоединения с семьей, "золотым" визам, студенческим и бизнес-визам. При этом перед поездкой на Бали все перечисленные категории людей должны заранее подать в формате онлайн заявку на освобождение от оплаты налога.
Также от необходимости платить сбор освобождаются граждане Индонезии и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, в которую, помимо Индонезии, входят Бруней, Вьетнам Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
С учетом количества прибывающих на Бали туристов власти будут получать порядка $180 тыс. ежедневно. В 2023 году Бали посетили около 11 млн иностранных туристов, что превысило первоначальную цель на 2,5 млн. В 2024 году власти прогнозируют дальнейший рост турпотока до 14 млн человек.
Оплата сбора
Оплатить сбор можно в пункте прибытия - в международном аэропорту имени Нгураха Рая или в порту Беноа. Вместе с тем индонезийские власти рекомендуют делать это заранее через портал Love Bali. Для оплаты можно воспользоваться картами MasterCard, Visa American Express и JCB.
После проведения оплаты чек с QR-кодом необходимо сохранить на время всей поездки. Его необходимо предъявлять на границе, а также по требованию специальных туристических патрулей.
Как ожидается, туристический налог будет использован для улучшения туристических услуг, сохранения местной культуры, а также борьбу с проблемой мусора, которая обострилась после пандемии коронавируса, когда на Бали хлынул поток туристов.