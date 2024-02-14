В АТОР рассказали, поедут ли туристы на Бали после введения курортного сбора

Курортный сбор, который с 14 февраля ввели в Индонезии, в частности - на Бали, никак не отразится на потоке туристов из России. Об этом рассказал "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России по вопросам выездного туризма Артур Мурадян.

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Он пояснил, что сумма курортного сбора совсем небольшая. Кроме того, сейчас во многих странах введен для иностранцев туристический сбор, который также есть у нас в стране.

По словам эксперта, популярность Бали среди россиян высокая, но пока на остров нет прямых авиасообщений. Разговоры об их запуске ведутся последний год. Из-за того, что добраться туда непросто, направление не вошло в топ пять самых посещаемых соотечественниками, но сегодня занимает третье место по популярности среди курортов юго-восточной Азии после Шри-Ланки и Таиланда. Чаще всего туристы выбирают Бали для отдыха в формате Лонгстей.

В среднем тур на остров обойдется в 250-260 тысяч рублей. За эти деньги можно отдохнуть вдвоем 9-14 ночей в отелях на первой береговой линии. В стоимость также входит перелет со стыковочными рейсами.