В АТОР рассказали, поедут ли туристы на Бали после введения курортного сбора
Курортный сбор, который с 14 февраля ввели в Индонезии, в частности - на Бали, никак не отразится на потоке туристов из России. Об этом рассказал "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России по вопросам выездного туризма Артур Мурадян.
Он пояснил, что сумма курортного сбора совсем небольшая. Кроме того, сейчас во многих странах введен для иностранцев туристический сбор, который также есть у нас в стране.
По словам эксперта, популярность Бали среди россиян высокая, но пока на остров нет прямых авиасообщений. Разговоры об их запуске ведутся последний год. Из-за того, что добраться туда непросто, направление не вошло в топ пять самых посещаемых соотечественниками, но сегодня занимает третье место по популярности среди курортов юго-восточной Азии после Шри-Ланки и Таиланда. Чаще всего туристы выбирают Бали для отдыха в формате Лонгстей.
В среднем тур на остров обойдется в 250-260 тысяч рублей. За эти деньги можно отдохнуть вдвоем 9-14 ночей в отелях на первой береговой линии. В стоимость также входит перелет со стыковочными рейсами.
Ранее власти индонезийского острова Бали заявили, что официально начнут собирать туристический сбор с иностранных посетителей, размер которого составит 150 тысяч индонезийских рупий или 10 долларов. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно пояснил, что сбор вводится не для "фильтрации" неплатежеспособных туристов, а для поддержки усилий по очищению Бали.