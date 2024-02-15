В Латвии вступил в силу запрет на машины с российскими номерами

В Латвии начал действовать запрет на нахождение в стране автомобилей с российскими номерами. Соответствующие правки в закон были внесены в ноябре. Об этом сообщает «Российская газета».

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Уточняется, что гражданам страны дали три месяца на то, чтобы перерегистрировать транспорт. Если владельцы автомобилей не успели сделать это до 15 февраля, их машины будут конфисковывать, а также выписывать штраф от 750 до 2000 евро.

При этом, как уточняет источник, вывезти автомобили из Латвии оказалось проще, чем оформить латвийские номера, поскольку для этого необходимо заплатить не только таможенную пошлину, но и НДС в размере 21 процента от стоимости транспорта.

Исключение власти Латвии предусмотрели только для дипломатов и тех, кто пересекает страну транзитом. Для пересечения Латвии на машине путешественникам нужно предоставить информацию о транспортном средстве, водителе и времени пребывания — оно не может превышать 24 часов.