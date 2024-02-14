Побывавший в КНДР россиянин описал впечатления от поездки

— Ты получаешь там другие эмоции, не такие, как в том же Сочи или в Альпах. В частности, это проявляется и в том, как организован сервис. Видно, что страна не работает с туристами, не готова к их большому потоку. Но это все нравится! Такой детский взгляд на сервис, — поделился блогер.