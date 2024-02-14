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Побывавший в КНДР россиянин описал поездку фразой «детский взгляд на сервис»

Тревел-блогер Илия Воскресенский, который недавно побывал в путешествии по КНДР, признался, что страна его не разочаровала.

Побывавший в КНДР россиянин описал впечатления от поездки
© Вечерняя Москва

— Ты получаешь там другие эмоции, не такие, как в том же Сочи или в Альпах. В частности, это проявляется и в том, как организован сервис. Видно, что страна не работает с туристами, не готова к их большому потоку. Но это все нравится! Такой детский взгляд на сервис, — поделился блогер.

Воскресенский также отметил пустынность Пхеньяна, который он назвал театральным городом, передает РИА Новости.

Власти Приморского края выступили с инициативой возобновления практики туристических визитов в Северную Корею. В ее рамках планируется отправлять детей на отдых в детские лагеря КНДР.

Пхеньян считает президента России Владимира Путина самым близким другом всего корейского народа и готов тепло принять его, если он захочет посетить КНДР.

Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде в сентябре 2023 года. Этот визит в РФ стал первым за четыре года и важным показателем развития взаимоотношений между Россией и КНДР.

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