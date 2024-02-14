Эксперт рассказал о спросе путешественников на авиабилеты

Глубина бронирований авиабилетов по России и за рубеж, в этом году выросла в разы по сравнению с прошлым годом, рассказали "РГ" представители рынка. Уже в начале года пассажиры покупают билеты на октябрь и ноябрь. Повышенный спрос создает условия для роста цен. По мнению экспертов, стабилизировать рынок поможет субсидирование авиакомпаний и развитие сети межрегиональных маршрутов.

"В сравнении с прошлым годом почти в четыре раза чаще россияне стали бронировать авиабилеты более чем за шесть месяцев до даты вылета, в 2,5 раза увеличилось количество туристов, которые оформляют заказы за 4-6 месяцев, и на 36% выросла доля бронирований за 2-3 месяца", - говорит руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Спрос сказывается на цене перелета. "Если собираетесь лететь весной по России, планируйте перелет за полтора месяца и раньше, а за рубеж - за одну-четыре недели до путешествия, или за 100 дней и раньше, тогда цена будет ниже", - рекомендует представитель агрегатора Aviasales.

За год средний чек авиаперелетов по России увеличился примерно на 7%, что укладывается в уровень общей инфляции, свидетельствуют данные агрегаторов. Но все зависит от конкретного направления. По данным OneTwoTrip, из первой десятки самых популярных направлений заметнее всего выросли траты россиян на перелеты в Москву, Сочи, Калининград. Так, перелет в Москву по сравнению с прошлым годом стал обходиться дороже на 7,5%, средний чек в Сочи вырос на 18,6%, а в Калининград - на 20%.

Такая тенденция вполне объяснима - Москва популярна как узел пересадок. Востребованность Сочи выросла из-за переориентации туристов на внутренний рынок, а перелет в Калининград стал дороже из-за удлинившегося маршрута в облет закрытого воздушного пространства над странами Балтии.

Авиабилеты на весну по России стоит покупать за полтора месяца и раньше, а за рубеж - за одну-четыре недели до путешествия, тогда цена будет ниже

При этом перелет в Кавминводы подешевел на 6,7%, в Махачкалу - на 3,1%, а в Самару - на 7,4%.

На динамику стоимости перелетов оказывает влияние сезонный фактор. Так, стоимость перелета в Сочи в одну сторону повышается с февраля на 28% по отношению к январю, до 8,2 тыс. руб. А самый заметный всплеск среднего чека происходит в июне и июле. В эти месяцы средняя стоимость перелета в Сочи в одну сторону, по данным бронирований, составляет соответственно 12,7 тыс. руб. и 13,2 тыс. руб. Но летом в Сочи летят из различных регионов, включая Урал и Сибирь. Перелет дольше, билет стоит больше, что и отражается в среднем чеке. Эксперты отмечают, что стоимость перелетов в условиях растущего спроса определяется динамическим ценообразованием: выше спрос - выше цена. Но у государства есть несколько инструментов для сдерживания цен на авиабилеты, которые позволяют обеспечить ценовую доступность перевозок.

С одной стороны, это меры поддержки авиакомпаний и аэропортов, к примеру, льготы по налогам, говорит исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. С другой стороны, это прямые финансовые вложения из средств федерального бюджета как в развитие инфраструктуры, так и в субсидирование авиаперевозок.

Кроме того, когда речь идет об обновлении флота, можно использовать меры поддержки продаж авиатехники, такие как механизм ценового демпфера стоимости новых самолетов. Он будет применяться для первых самолетов, в период освоения их серийного производства. Также может быть использован льготный лизинг, добавляет эксперт.

По словам руководителя портала "Авиация России" Андрея Величко, цены можно сдерживать субсидированием, поставками отечественной техники, которая на привлекательных условиях для перевозчиков будет передаваться в лизинг. Также стоит обратить внимание на стоимость топлива, которое занимает существенную долю в издержках авиакомпаний. Для стабилизации рынка возможны ограничения продаж топлива за рубеж.