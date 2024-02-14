Pegasus Airlines планирует сократить норму бесплатного провоза ручной клади

Бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines в ближайшее время изменит правила провоза ручной клади на многих международных направлениях. В числе основных нововведений – взимание дополнительной платы за сумки весом более 3 кг, сообщают турецкие СМИ.

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Предполагается, что новый тариф получит название light и начнет действовать с 14 февраля. При этом у пассажиров останется возможность взять в салон багаж весом до 8 кг. Однако, если сейчас это можно сделать бесплатно, то вскоре за «лишние» 5 кг придется доплатить.

Первые сообщения об изменениях в политике авиакомпании начали еще вчера появляться в социальных сетях, причем как в частных аккаунтах, так и в новостных изданиях. Впрочем, никакой конкретики авторы постов не дают, так же как и не указывается источник информации. Тем не менее реакция потенциальных и нынешних клиентов компании оказалась довольно бурной и все еще набирает градус.

Многие пользователи спешат обвинить Pegasus Airlines в спекуляции на инфляции и искусственном завышении цен. Другие отмечают, что стоимость перелета по некоторым направлениям сравнялась с билетами флагманских перевозчиков. Третьи считают, что с новым тарифом лоукостер потеряет львиную долю пассажиров, которые просто пересядут на другие авиакомпании или даже вид транспорта.

«Питание за доплату, выбор места за доплату, багаж за доплату, теперь и ручная кладь за доплату. Может, нам просто платить компании каждый месяц и никуда не летать?» – иронизируют пассажиры.

Некоторые комментаторы предлагают «не мелочиться» и сделать платным: туалет на борту, возможность смотреть в иллюминатор и даже лететь сидя.