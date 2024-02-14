Туроператоры Северной столицы рассказали о новом тренде

Специалисты турфирм Северной столицы отмечают, что спрос на популярные направления по России уже вырос на 30%, на зарубежные — на 10-15%. Что касается цен, путевки в Турцию из Петербурга за год подешевели, а отдых на популярных российских курортах, напротив, подорожал.

Самые трендовые направления у россиян теперь — Краснодарский край, Минеральные Воды и Крым. Спрос на ранние бронирования туров в эти регионы зимой вырос в среднем на треть.