Туроператоры Северной столицы рассказали о новом тренде
Специалисты турфирм Северной столицы отмечают, что спрос на популярные направления по России уже вырос на 30%, на зарубежные — на 10-15%. Что касается цен, путевки в Турцию из Петербурга за год подешевели, а отдых на популярных российских курортах, напротив, подорожал.
Самые трендовые направления у россиян теперь — Краснодарский край, Минеральные Воды и Крым. Спрос на ранние бронирования туров в эти регионы зимой вырос в среднем на треть.
Цены на путевки в Турцию подешевели на 5-15 процентов из-за снижения стоимости перелетов. В 2023-м билеты в Анталью из Санкт-Петербурга и обратно стоили минимум 1000 евро. В данный момент их можно купить в два раза дешевле. Параллельно с дальними направлениями отдыха в этом году растет спрос на отели Петербурга и Ленинградской области.