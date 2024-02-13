Эксперт рассказал, куда можно съездить на 23 Февраля и 8 Марта

В этом году 23 Февраля и 8 Марта выпадают на пятницу, поэтому выходные по случаю этих праздников продлятся три дня. Генеральный директор туристической компании Дмитрий Арутюнов рассказал, где можно провести мини-отпуск.

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По словам специалиста, пользуются спросом на февральские и мартовские выходные страны Аравийского полуострова во главе с ОАЭ. Также можно отправиться в Оман, Катар или Бахрейн. Температура воздуха на февральские и мартовские праздники будет комфортной — плюс 25–27 градусов, а воды — плюс 24–25.

Еще один недорогой вариант — страны Азии. Чтобы сильно не потратиться, стоит выбрать Таиланд.

В России продолжается горнолыжный сезон, поэтому любителям зимних видов спорта Арутюнов предложил рассмотреть для отдыха Сочи, Северный Кавказ и Урал. Также можно отправиться на Байкал. Традиционно многие собираются в небольшое путешествие по Золотому кольцу, передает ОТР.