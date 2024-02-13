Спрос россиян на отдых в теплых странах на 14 февраля вырос на 39%, сообщили специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru.

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Самыми популярными направлениями для празднования Дня всех влюбленных стали Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Шри-Ланка. В топ вошли также Египет и Мальдивы.

Туроператоры заметили рост спроса на зарубежные туры и на День защитника Отечества в сравнении с прошлогодними показателями. Среди самых популярных направлений на этот праздник – Таиланд, ОАЭ, острова Индийского океана, Египет, Китай.