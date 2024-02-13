В текущем году ожидается антипод Эль-Ниньо

В текущем году такое опасное природное явление как Эль-Ниньо может сменить противоположное – Ла-Нинья. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Центра прогнозирования климата (CPC).

По расчётам экспертов, оно может возникнуть уже во второй половине текущего года, и, скорее всего, уже летом. Они утверждают, что с долей вероятности в 55 процентов это случится уже в июне и продлится до августа.

Положительный эффект это природное явление может оказать положительное влияние на производство пшеницы и кукурузы в Штатах, а также последней из культур и сои в Бразилии и других странах Латинской Америки.

В указанных регионах вышеназванные культуры являются приоритетными для возделывания. Также метеорологи не исключили, что с апреля по июнь текущего года наблюдаемая сейчас жаркая и засушливая погода в Азии и более сильные чем обычно дождевые осадки в некоторых частях Америки (не уточняется, имеются ли в виду оба континента или нет – ROSNG) сменятся более нейтральными условиями.

Эль-Ниньо – это периодически повторяющееся повышение температуры воды в центральной и восточной тропической части Тихого океана. Оно вызывает снижение осадков, что негативно влияет на погодные условия в тропических странах, в том числе, как раз из Латинской Америки, а также в Азии.