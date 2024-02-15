Топ самых красивых аэропортов мира — из них вам не захочется улетать

Стыковочные рейсы прочно вошли в нашу жизнь: редкое путешествие теперь обходится без пересадки с самолета на самолет. Однако если вам посчастливится оказаться в одном из нижеперечисленных аэропортов, ожидание вылета уже не покажется слишком томительным.
Сингапур: Jewel Changi Airport
Сад бабочек, сады орхидей, кактусов и подсолнухов, пруд с карпами, зеленый лабиринт, зеркальный лабиринт — в список напрашивается дворец, но нет, речь не про владения какого-нибудь аристократа XIX века, а про современный аэропорт Сингапура. Построенный прославленным архитектором Моши Сафди комплекс Jewel Changi Airport — не просто гигантский транспортный хаб, это огромное развлекательное пространство, куда люди приезжают за впечатлениями. Первым делом все спешат к самому большому в мире крытому водопаду, который обрушивает свои воды с высоты 40 метров. А вокруг — искусственно созданные джунгли, которые можно исследовать, гуляя по тропам — качающимся подвесным мостикам. Что еще? 500 магазинов и ресторанов, несколько круглосуточных кинотеатров, бассейн на крыше и спа-центр, игровые зоны, отель... Пожалуй, объявление о задержке рейса действительно будет в радость!
Китай: Daxing International Airport
Пекинский Дасин является не только одной из самых красивых воздушных гаваней, но и крупнейшим аэропортом в мире. Так, площадь крыши терминала — 700 тысяч квадратных метров — равнозначна 25 футбольным полям! Архитектор Заха Хадид в который раз сумела всех удивить, спроектировав здание в форме морской звезды. Такая форма была выбрана неспроста: помещения группируются вокруг центрального внутреннего дворика, а каждый «луч»-коридор аэропорта отражает ту или иную культурную особенность страны. Один посвящен китайским садам, другой — чаю, третий — шелкографии, четвертый — фарфору, пятый — сельскому хозяйству. Шестой «рукав» — это транспортный узел со станциями метро и железной дорогой, офисами, гостиницей.
Баку: Международный аэропорт им. Гейдара Алиева
Стекло, дерево и металл — архитекторы турецкой студии Autoban сделали акцент на минимализме, плавных линиях и спокойной цветовой гамме. Итог — открытый в 2014 году новый терминал аэропорта им. Гейдара Алиева до сих пор остается одним из самых фотографируемых вокзалов на планете. Но главной задачей дизайнеров было отразить азербайджанское гостеприимство в интерьерах. Концепция строится вокруг обшитых дубовым шпоном полусфер, напоминающих уютные «коконы», где спрятались бутики, кафе, зоны отдыха, точки для хранения багажа. Живые деревья, удобная мебель и ковролин в некоторых зонах делают пространство еще более комфортным.
Туркменистан: Международный аэропорт Ашхабада
За восемь лет своего существования ашхабадская воздушная гавань умудрилась установить несколько мировых рекордов. Во-первых, это самое большое здание, построенное в виде птицы: в данном случае, белоснежного сокола-лачина с расправленными крыльями. Во-вторых, аэропорт имеет самую масштабную трехмерную, покрытую алюминием крышу. В-третьих, на потолке главного пассажирского терминала изображен самый внушительный по площади ковровый орнамент под названием гёль: это достижение зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса. Облицовка белым мрамором, позолоченный декор — звучит помпезно, но на деле выглядит бесподобно. А на площади перед входами разбиты сады с фонтанами.
Катар: Hamad International Airport
Первая мысль, которая возникает у пассажиров, попавших в аэропорт Хамад в Дохе, — это не «Какова красота!», а «Зачем в фойе посадили гигантского плюшевого медведя?». Да, посреди терминала находится громадная скульптура в виде мягкой (а на самом деле бронзовой) игрушки под настольной лампой. Инсталляцию «Без названия (Лампа/Медведь)» создал художник Урс Фишер в качестве напоминания путешественникам о доме. Всевозможных арт-объектов и выставок в Хамаде много: можно даже отправиться на экскурсию с гидом. Или самостоятельно покататься по территории на беспилотных мини-поездах, заскочив по пути в экзотический ботанический сад под стеклянным куполом. Релаксировать удобно в стильно оформленных лаунж-зонах или в 25-метровом бассейне с панорамными окнами, а после тренажерный зал, хаммам, массаж… Так, сколько там осталось до вылета?