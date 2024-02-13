АТОР оценил, как ливни и наводнения повлияли на отдых россиян в Анталье

АТОР: ливни и наводнение не помешали туристам из РФ отдохнуть в Анталье

Несмотря на сильные ливни и наводнения в турецкой Анталье, отпуск россиян на курорте не был испорчен, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В организации также отметили, что на территориях гостиниц, где размещены российские туристы, не замечено серьезных затоплений, передает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

По предварительным данным, российские туристы в Анталье не испытывают проблем в связи с сильными ливнями, прошедшими прошлой ночью, — говорится в заявлении.

При этом турецкое издание Ekonomim утром вторника, 13 февраля, сообщило, что в ряде районов Антальи из-за дождей замечены наводнения. Кроме того, в нескольких областях после ливней было нарушено транспортное сообщение, а некоторые школы закрыты.

В АТОР также уточнили, что ни на одном курорте, в числе которых оказались Анталья, Белек, Сиде, Аланья и Кемер, не выявлено сильных затоплений. Сейчас на курортах Аланьи находятся порядка 10-12 российских туристов, никто из них не обращался с просьбой помочь в досрочном сокращении отпуска.