Турэксперт Арутюнов объяснил причины падения цен на отдых в Египте

Отдых в популярном у российских туристов Египте подешевел на 20 процентов. Почему снизились цены, рассказал генеральный директор туристической компании Дмитрий Арутюнов.

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По словам специалиста, туры в популярную для отдыха страну дешевеют по вполне объективной причине — сказывается сезонность. Повышение цен часто происходит на праздники.

— Между двумя большими пиками — на Новый год и на майские выходные, — чтобы заполнить рейсы, компании и отели снижают цены, — отметил эксперт в комментарии «360».

Кроме того, по словам эксперта, для Египта российский рынок был не единственный, страну часто посещали туристы из Европы. Но сейчас многие европейцы отказываются от поездок в эту страну. Таким образом спрос снижается, и отели вынуждены снижать цены.

В 2023 году число зарубежных поездок россиян с целью туризма составило 9,3 миллиона, что на 35 процентов больше, чем в 2022 году. Самым популярным зарубежным направлением у российских путешественников является Турция – 4,1 миллиона поездок. Второе место – у ОАЭ, третье — у Египта, передает газета «Петербургский дневник».