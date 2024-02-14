Туристов предостерегли от поездок в непризнанные Россией страны

Туристам стоит воздержаться от поездок в непризнанные Россией страны. Об этом предостерег вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с радио «Говорит Москва».

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Прежде всего речь идет о Северном Кипре, куда, по словам специалиста, едут тысячи россиян.

«Причем не через турагентства, турагентства не отправляют никого на Северный Кипр, а сами едут», — добавил он.

Мкртчян выразил мнение, что такие визиты часто заканчиваются плачевно. Он пояснил, что в непризнанных странах путешественники не смогут получить помощь Министерства иностранных дел России.