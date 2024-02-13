Анталья сейчас: как выросли цены и чем заняться на курорте зимой

Туристам надо запасаться наличными

Курортная Анталья зимой предоставляет туристам больше времени, чтобы познакомиться с историей города и турецкой кухней в местных ресторанчиках, съездить на экскурсии, помотаться по торговым центрам. Редакция изучила отзывы туристов и выяснила, что почем сейчас на курорте при курсе 1 турецкая лира – 3 руб.

Памуккале и Стамбул: экскурсии в Анталье

Отели в Турции сейчас работают по зимней концепции: зачастую закрыты амфитеатры, бары и ресторанчики вне основных корпусов, в меньших объемах – анимация. Самое время узнать побольше о городе и стране. Собираясь на экскурсию, важно заранее уточнить программу: разброс цен и услуг – большой.

По-разному запомнилась туристам экскурсия в каньон Тазы с его природными красотами и развлечениями: туда часто привозят отдыхающих из Антальи и Сиде. Почти весь день провели в переездах, посетовали в чате: 2 часа собирали людей по отелям, столько же – на дорогу, а на осмотр достопримечательностей осталось всего по 20–30 минут.

«Берите шапку или хотя бы одежду с капюшоном, задувает», – это о февральской погоде в каньоне. А самой поездкой – довольны. Для зимнего рафтинга предложили за 900 руб. взять всю одежду напрокат, а сам спуск по речке стоил около 1,4 тыс. руб., уточнили в паблике. За осмотр развалин амфитеатра – еще 900 руб. После такой прогулки запланированный обед оптимистам показался очень вкусным. Кстати, сама автобусная экскурсия стоила без малого 2,5 тыс. руб.

По-прежнему продают прогулки на яхте до острова Сулуада, где в прайсе есть приглашение на снорклинг в бухте. Стандартная стоимость – 2,7 тыс. руб. Зимой туда только лохов возят, категорично заявили в паблике: какое купание, когда воздух не прогревается выше 18–20 ⁰С, а вода в море и того ниже.

Не выезжая из Антальи, можно пройтись по улочкам старого города. За 2,5 часа и 3,1 тыс. руб. экскурсантам рассказывают о квартале Калеичи с его тысячелетней историей. При максимальной группе в 10 человек были только я и гид, сообщил один из отдыхающих.

Автобусная экскурсия из Антальи на термальный курорт Древнего мира – это 240 км до античного города Иераполис за 2,3 тыс. руб. В стоимость кроме трансфера включены ужин, услуги русскоговорящего гида и страховка. Дополнительно – 2,1 тыс. руб. входная плата в Памуккале, а искупаться в горячем джакузи Клеопатры – 750 руб.

Не у всех удачный опыт поездки в Стамбул: долго возили по кожаным, меховым и другим фабрикам. Другие – в восторге: побывали во дворце Топкапы, на площади Султан Ахмет и музеях, прокатились по Босфору, и осталось время на Египетский рынок. «Правда, кормили так себе, но мы не за этим ездили».

До мегаполиса из Антальи 700 км, и однодневные туры построены с авиаперелетом. Стоимость в среднем 24,5 тыс. руб. Слишком низкая цена зачастую говорит о том, что не запланированы посещения музеев. Например, с января билетик за вход в Айя Софию – почти 2,5 тыс. руб. В чатах назвали новую плату на посещение дворца-гарема для иностранцев: цена выросла на 60% и стала 4,5 тыс. Попасть в Галатскую башню – 3,2 тыс. руб.

Приехавшие в Стамбул на несколько дней нередко интересуются местами съемок сериала «Черная любовь». Одна из таких прогулок на 1–4 персоны обойдется в 39,3 тыс. руб.

Дюденский водопад: индивидуально – на трамвае

Городской транспорт дает массу возможностей туристам исследовать местные достопримечательности и торговые центры. Автобус и трамвай в Анталье – за 45 руб. с оплатой по карте AntalyaKart. Как уточняют в чате, при пересадке на следующий маршрут в течение часа – 15 руб. Разовый билет – 54 руб.

Стоимость самой карты – около 115 руб., и приобрести ее можно в специализированных киосках. Расписание движения в режиме реального времени есть в одноименном приложении для смартфона. Там же – информация о местах пополнения баланса.

Активные туристы советуют сесть на трамвай и доехать до станции Ismetpasa, там рядом автобусная остановка маршрута Mk80. На нем доезжают до водопадов – верхнего Дюденского, а затем и до Куршунлю. Все расходы – оплата проезда транспортной картой.

Скоростной трамвай Т1 доставит до раскопок в Перге – ровеснике знаменитой Трои. Выйти на станции Aksu и по указателям минут 20 пешком до древнего амфитеатра. Вход – платный.

С городского автовокзала также возможно самостоятельно добраться до многих мест. Среди популярных у туристов направлений – Сиде, Махмутлар и Аланья: проезд от 450 руб. Или уехать в Каппадокию, известную своими полетами на воздушных шарах над необычными ландшафтами.

Городское такси – желтого цвета: посадка – 60 руб., далее – 75 руб. за каждый километр. Если есть действующая в Турции банковская карта и смартфон с интернетом, можно взять напрокат электросамокат.

Глазунья на завтрак

В последнее время национальная валюта Турции сильно обесценилась. Как результат – рост стоимости на все, в том числе и продукты. Мария Шеккер, живущая в Анталье, рассказала нашей редакции о текущем уровне цен в ресторанах.

В районе Коньяалты, где зачастую останавливаются россияне, масса интересных заведений общественного питания. В популярном ресторане Sedir средней ценовой категории завтрак обойдется в 660 руб. На фото – стол сервирован на двоих: с глазуньей в центре, сыром и традиционными турецкими угощениями. К примеру, некоторые апарт-отели позволяют заходить посетителям со стороны: завтрак на «шведском столе» – 750 руб. за non stop.

Средний чек в ресторане на одного посетителя – 1 тыс. руб. с водой (алкоголя во многих заведениях нет). В меню салаты – от простенькой зелени за 165 руб. до 300 руб. за многокомпонентное блюдо. Супы – по 450 руб. за порцию. Куриные крылышки гриль – 780 руб., а кюфта, также известная как люля-кебаб, – 715 руб. Запеченный в печи рисовый пудинг – 270 руб.

В пафосных местах блюда стоят в 2–3 раза дороже. Если подают спиртное, бутылка вина – не дешевле 3 тыс. руб., а бокал – от 900 руб. В чатах желающих весело провести время отправляют в квартал Калеичи: посидеть, выпить, с хорошей музыкой, атмосферно. «Old house, например, да там много таких».

Знатоки уверяют, что в Турции либо кальян, либо коктейли, и не надо смешивать это времяпрепровождение. Другие утверждают: это совместимо, как в баре Kaleiçi Buda, работающем до 3 утра. Посмотреть футбольный матч с шишей, алкоголем и закусками в чате посоветовали в заведении Enjoy me в районе Коньяалты. Покурить кальян – порядка 2,2 тыс. руб. в зависимости от места, а коктейль – от 900 руб.

Для туристов, которые больше думают о фруктах, чем о спиртном, – стоимость сезонных предложений на местном рынке: клубника – за 245 руб., апельсины – 45–75 руб., мандарины – от 30 руб.

Нюансы шопинга

О шопинге в Анталье ходят легенды. В зимний сезон – с января по март – повсюду скидки. У ранее побывавших на курорте – свой топ торговых центров и молов. Среди них – ÖzdilekPark и Agora Antalya: по четыре яруса бутиков с одеждой, обувью, парфюмом, косметикой от брендов со всего мира.

Популярный у россиян ТЦ MarkAntalya – в центре города. В районе Лара – ТЦ TerraCity с ценами выше среднего. В TerraCity делать нечего, все бренды похожи на аутлеты, маленькие, грязненькие, цены выше, чем в Москве, выбора почти нет: «Найк» – мимо, «Зара» – треш, и что там покупают люди, недоумевают в соцсетях.

Недалеко от аэропорта – Mall of Antalya и по соседству с ним ТЦ Deepo Outlet. Кстати, аутлетов в Анталье достаточно. Распродажи старых коллекций по сниженным ценам привлекают туристов. Только вот не все бывают довольны результатом: останавливает высокая стоимость даже с дисконтом и качество.

Поход в магазин Boyner за брендовыми вещами иногда разочаровывал: «Не ожидал, что там микс из подделок и оригиналов». Джинсы Wrangler и Lee россиянам попались паленые, в отличие от обуви Skechers и одежды Jack Wolfskin. Также похожими на оригинал признали изделия от Levi Strauss и Calvin Klein. «Многие кроссовки там поддельные, столкнулся с Nike», – подтвердили в чате.

На вопрос, где покупать iPhone 15, – в Турции или России, в паблике отметили, что технику в стране вообще приобретать невыгодно. А за смартфоном отправили в Дубай.