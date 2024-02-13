В известном отеле Антальи сменился собственник

Инвесторы из Стамбула и Бельгии купили турецкую компанию Palmiye Tourism Group, которой принадлежит отель Venezia Palace Deluxe Resort 5* в турецкой Анталье. Об этом сообщают СМИ Турции.

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Новые собственники планируют к летнему сезону «комплексные нововведения и улучшения», а в 2025 году – масштабную реновацию.

Гостиница построена в 2003 году, занимает территорию 117 тыс. кв. м. В последний раз ремонт в ней делался 11 лет назад. Отель востребован у туристов, в том числе российских, но номера и инфраструктура уже явно «подустали». Тему обсуждают в тг-канале для профессионалов туризма «Крыша ТурДома B2B».

«Venezia Palace еще 2 года назад нуждалась в ремонте, а сейчас – тем более. Надеюсь, обновят, улучшат питание и сервис, гостиница-то хорошая», «Наконец-то! Ждем ремонт и осовременивание – пора», «Если будет качественная реновация, у Venezia Palace есть все шансы стать очень популярным отелем», – пишут в комментариях.

Новые собственники пока не раскрывают сумму инвестиций в реконструкцию. Обещано «повышать престиж отеля и привлекать новых гостей».

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