Аэропорт Антальи: какие рейсы были задержаны из-за непогоды

В центре Антальи из-за проливных дождей в ночь с 12 на 13 февраля началось наводнение. В некоторых районах города нарушено транспортное сообщение. По данным РБК, аэропорт временно приостанавливал работу.

«Нереально сильный дождь и ветер был ночью, нас залило как никогда. Магазины в центре города затоплены. Вода стоит, не проходит до сих пор, – рассказала редакции TourDom.ru турагент Мария Шекер, проживающая в Анталье. – К утру ветер ослаб, но дождь еще продолжается, гремит и сверкает молния, сейчас всего 10 градусов».

По данным онлайн-табло, утром аэропорт Антальи продолжает принимать и отправлять рейсы, некоторые из них задерживаются незначительно: время опозданий не превышает 2 часов. В частности, в 9 часов прибыл самолет Pegasus из Санкт-Петербурга, который должен был привезти туристов в 07:35 утра по местному времени (совпадает с московским).

Другие рейсы приземлились в Анталье почти по расписанию или с минимальным опозданием. Например, вовремя прибыли из Внуково лайнеры авиакомпаний Turkish Airlines и Pegasus, а также борт «ИрАэро» из Сочи.

На 2 часа задержался вылет из Антальи в Лейпциг рейса Pegasus. Другие самолеты покидают аэропорт в соответствии с графиком.