Российские туристы стали чаще путешествовать по Африке

Число российских туристов, посетивших страны Африки, в 2023-м выросло на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом. О росте турпотока на южный континент МИД РФ Всеволод Ткаченко.

По словам дипломата, россияне стали чаще путешествовать на танзанийский Занзибар, Сейшельские острова и Маврикий. Однако он подчеркнул, что действительно массовый курортный туризм в африканских странах южнее Сахары пока не развит.

Ткаченко добавил, что сейчас Россия ведет переговоры с африканскими партнерами о расширении географии полетов на континент — со временем для россиян откроются новые прямые направления.

Дипломат предположил, что в будущем у соотечественников станут популярны туры в Сенегал и Сьерра-Леоне. Еще заметен интерес путешественников к Гамбии, которая в одностороннем порядке ввела безвизовый режим на 90 дней для россиян.

«В сентябре 2023 года ее примеру последовала Ангола», — сказал Ткаченко.